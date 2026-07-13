EU sanciona a 10 entidades cubanas acusadas de represión contra la población de la isla

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes la designación de diez entidades cubanas, acusadas de financiar, habilitar y ejecutar campañas de represión contra la población que se ha manifestado en las calles por la actual situación económica y humanitaria en la isla.

De acuerdo con el anuncio oficial, estas acciones buscan impulsar de manera integral el objetivo de la administración Trump de poner fin a lo que denominan "las actividades malignas del régimen", tanto en Cuba como en el resto del hemisferio.

En una declaración oficial, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que el gobierno estadunidense mantendrá la presión diplomática y económica.

"Estados Unidos continuará usando todas las herramientas a nuestra disposición para abordar las amenazas a la seguridad nacional planteadas por el régimen comunista cubano, e impulsar las reformas económicas y políticas para darle a Cuba un futuro mejor".

¿Cuáles son las entidades cubanas sancionadas por EU?

Las autoridades estadunidenses explicaron que estas acciones apuntan a pilares entrelazados del aparato estatal, incluyendo entidades que canalizan ingresos al gobierno, fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia.

Las 10 entidades sancionadas por Estados Unidos se dividen en los siguientes sectores clave:

Turismo y comercio exterior

Ministerio de Turismo de Cuba: Regulador del turismo dentro y fuera del país. Es el mayor actor del sector turístico fuera del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.): Entidad que actúa en nombre de GAESA (previamente sancionada) y gestiona la exportación de trabajo cubano a Angola.

Grupo Empresarial de Comercio Exterior: Encargada de gestionar una parte significativa de las importaciones y exportaciones de la isla.

Energía y transporte

Enetec S.A.: Operadora en el sector energético, dedicada a la importación y exportación de combustibles y lubricantes.

Coreydan S.A.: Participante activa en la importación de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos derivados.

Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR): Entidad estatal con fuerte presencia y control en el sector marítimo cubano.

Finanzas y seguros

Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL): Entidad estatal especializada en seguros, reaseguros, servicios financieros y profesionales.

Seguridad, vigilancia y grupos paramilitares

Milicias de Tropas Territoriales (MTT): Subdivisión paramilitar bajo el mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC): Organización social y paramilitar, también supervisada por el MINFAR, señalada de realizar vigilancia a disidentes.

Brigadas de Respuesta Rápida: Grupos parapoliciales civiles, armados, organizados y entrenados por el gobierno cubano.

Como resultado directo de estas sanciones, todos los bienes e intereses de las entidades designadas que se encuentren en territorio estadunidense, o bajo el control de personas de Estados Unidos, quedan automáticamente bloqueados. Estos activos deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Asimismo, quedan prohibidas todas las transacciones financieras y comerciales realizadas por ciudadanos o empresas estadunidenses (dentro o en tránsito por Estados Unidos) que involucren a los sancionados, a menos que cuenten con una licencia específica de la OFAC.

Esta prohibición incluye cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios destinados a beneficiar a las entidades bloqueadas, así como la recepción de los mismos.