Reportan cuatro explosiones en el sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz

Al menos cuatro explosiones fueron reportadas este lunes en la zona oriental de Bandar Abás, ciudad portuaria iraní ubicada junto al estrecho de Ormuz, de acuerdo con información difundida por medios estatales de Irán, mientras las autoridades mantienen bajo evaluación lo ocurrido.

La agencia oficial IRNA señaló que un corresponsal en la provincia de Hormozgán confirmó haber escuchado las detonaciones, aunque hasta el momento no existe una explicación oficial sobre su origen.

Un periodista de IRNA en la provincia de Hormozgán informó haber escuchado cuatro explosiones al este de Bandar Abás. Según él, la naturaleza de estas explosiones aún no ha sido determinada por las autoridades oficiales", informó la agencia de noticias IRNA.

Reportan presunto derribo de drones estadounidenses

De manera paralela, comenzaron a circular reportes que señalan que dos drones estadounidenses tipo Lucas habrían sido interceptados por sistemas de defensa aérea iraníes.

Según esa versión, las aeronaves no tripuladas fueron destruidas por unidades de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que operan dentro de la red integrada de defensa aérea de Irán.

Hasta el momento, no existe una confirmación independiente sobre ese reporte ni un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos respecto al supuesto incidente.

Humo que se eleva tras una explosión controlada por Israel en la localidad de Kfar Tibnit. AFP

Aumenta la tensión en una zona estratégica

Los reportes se producen en un contexto de creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo y gas, donde en las últimas horas se han intensificado las declaraciones entre Estados Unidos e Irán sobre la seguridad y el control de la navegación.

Las autoridades iraníes no han emitido, hasta el momento, un informe oficial que precise las causas de las explosiones registradas en Bandar Abás, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el incidente.