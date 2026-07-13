Despegar invita a descubrir los destinos que han ganado visibilidad durante el Campeonato del Mundo

El Campeonato del Mundo puso en el radar turístico destinos hasta entonces fuera del mapa tradicional. Lo que comenzó como una conversación deportiva trascendió la cancha y despertó el interés por lugares como Cabo Verde, Noruega y Marruecos, hoy alternativas para quienes buscan experiencias auténticas.

Este fenómeno refleja una nueva manera de planear viajes, en la que los eventos deportivos inspiran la próxima escapada y despiertan la curiosidad por conocer la cultura, la gastronomía, los paisajes y las historias detrás de los equipos que captaron su atención durante el torneo.

"El futbol siempre ha sido uno de los mejores aparadores culturales del mundo, y en esta edición hemos visto algo fascinante, donde la pasión por la cancha se tradujo de inmediato en curiosidad para viajar. En Despegar hemos detectado que el viajero ya no busca solo los destinos tradicionales; anhela historias, autenticidad y lugares que desafían lo convencional. Y estos países representan exactamente eso", comentó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Sin embargo, cuando un destino aparece en la conversación global, uno de los principales retos es encontrar información confiable para organizar el viaje, especialmente cuando se trata de destinos exóticos.

Para quienes ya piensan hacer las maletas, Despegar, la travel tech líder en América Latina, de la mano de SOFIA, su asistente de inteligencia artificial, reúne algunos atractivos y experiencias que hacen únicos a estos destinos.

Cabo Verde: Este archipiélago de diez islas conecta la herencia portuguesa con el espíritu africano. Único por su diversidad geográfica, ofrece playas de arena blanca, paisajes volcánicos y ciudades históricas como Cidade Velha. Entre sus experiencias destacan recorridos en el volcán de Fogo, flotar en las Salinas de Pedra de Lume o practicar deportes acuáticos en la isla de Sal.

Noruega: El destino definitivo para los entusiastas de la naturaleza y las actividades al aire libre. La ruta esencial propone navegar las verticales paredes de roca del fiordo de Geiranger, y explorar el histórico puerto comercial de Bergen. Y, durante el invierno, observar las auroras boreales en la remota ciudad de Tromsø, en el Círculo Polar Ártico.

Marruecos: Donde la tradición de sus mercados se encuentra con la inmensidad del desierto. Entre sus principales atractivos se encuentran la Plaza Jemaa el-Fna, en Marrakech; la arquitectura costera de la Mezquita Hassan II, en Casablanca; y el laberinto azul en las calles de Chefchaouen. Quienes buscan aventura pueden disfrutar de un recorrido por las dunas del desierto del Sahara, ya sea a pie o en camello.

Para destinos con múltiples posibilidades, la planeación se vuelve parte importante de la experiencia. Herramientas como SOFIA ayudan a diseñar itinerarios personalizados según el tipo de viaje de cada persona, organizando vuelos, hospedajes y actividades en un solo lugar, además de sugerir experiencias que suelen pasar desapercibidas en destinos emergentes.

El interés por estos destinos durante el Campeonato del Mundo muestra cómo un evento deportivo puede impulsar el descubrimiento de un destino que parecía lejano, pero que hoy puede convertirse en la próxima gran aventura.