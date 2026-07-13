Corea del Norte pide "máxima vigilancia" ante la llegada del tifón Bavi

Corea del Norte advirtió este martes sobre lluvias intensas y vientos fuertes a medida que se acerca el tifón Bavi, mientras el líder Kim Jong Un instó a mantener una "máxima vigilancia" para evitar daños.

Los desastres naturales suelen tener un impacto desproporcionado en la aislada Corea del Norte debido a la fragilidad de su infraestructura y su economía.

Se espera que el tifón se debilite hasta convertirse en un sistema de baja presión antes de cruzar la región central del país a través del mar Amarillo entre el martes y el miércoles, según el periódico estatal Rodong Sinmun.

La agencia meteorológica del país emitió alertas por lluvias y vientos fuertes, informó el diario.

Se "insta a todos los funcionarios y trabajadores a mantener la máxima vigilancia y tomar medidas para minimizar los daños", dijo Kim, citado por ese medio.

Rodong informó que para el martes se pronostican precipitaciones de 80 a 120 milímetros en algunas zonas de las regiones norte y central del país.

En las provincias del sur, entre otras, se esperan entre 150 y 200 milímetros de lluvia, así como fuertes ráfagas a lo largo de la costa oeste y en algunas zonas del interior.

Las fuertes lluvias también azotaron recientemente Corea del Sur, con precipitaciones de hasta 200 milímetros en algunas zonas.

Cientos de residentes de la provincia central de Chungcheong tuvieron que evacuar o quedaron aislados por las inundaciones.

Según la cadena KBS, un hombre de unos 70 años fue reportado como desaparecido tras ser arrastrado por un río desbordado en la región sureña de Gyeongsang.

La agencia meteorológica de Seúl pronosticó lluvias en todo el país desde este martes hasta el miércoles, con chubascos previstos en las regiones centrales y en la provincia sureña de Jeolla.