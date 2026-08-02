"Váyanse ahora": incendios fuera de control en Washington obligan a evacuar

Voraces incendios forestales fuera de control devastaron este fin de semana gran parte de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, reduciendo a cenizas cientos de viviendas y obligando a miles de personas a evacuar de emergencia bajo condiciones extremas de sequía y fuertes vientos.

Las autoridades locales informaron que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se desataron tres incendios simultáneos dentro y alrededor de la urbe, los cuales han consumido más de 2 mil 200 hectáreas y mantienen un nivel de contención del cero por ciento.

La peor temporada de incendios golpea a EE. UU. @MarioNawfal

Alerta máxima y cientos de estructuras perdidas

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) había advertido sobre condiciones meteorológicas "extremadamente críticas" antes de que las llamas tomaran fuerza. El siniestro de mayor magnitud, denominado Old Trails, cruzó el río Spokane e invadió zonas urbanas de esta ciudad de 230 mil habitantes.

La velocidad del fuego obligó a emitir la alerta de evacuación de mayor nivel, "Go Now" (váyase ahora), para múltiples sectores del norte de la localidad. Decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares hacia refugios temporales instalados en el Centro de Convenciones de Spokane.

La peor temporada de incendios golpea a EE. UU. Captura de Pantalla

"Cientos de casas y estructuras se han perdido. Aún estamos evaluando el potencial de que se hayan perdido vidas", declaró la alcaldesa Lisa Brown en conferencia de prensa.

Por su parte, el sheriff John Nowels precisó que hasta el momento no se tienen reportes confirmados de fallecidos o heridos, aunque advirtió que la cifra podría cambiar conforme las cuadrillas de rescate inspeccionen los escombros.

"Una temporada extraordinaria de incendios": Estado de Emergencia

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia tras señalar que la entidad enfrenta su cuarto año consecutivo de sequía, posicionando al 2026 como uno de los años más severos en incendios forestales desde que se tiene registro. Ferguson confirmó que contactó al presidente Donald Trump para gestionar la liberación de recursos federales ante la magnitud del desastre.

Autoridades ambientales destacaron que el incendio de Spokane es uno de los 15 siniestros de gran escala activos en el estado, atribuyendo la intensidad de la crisis a los efectos del cambio climático en el Pacífico noroccidental. Pese a que los vientos disminuyeron ligeramente durante el domingo, los cuerpos de bomberos continúan trabajando sin descanso para contener las llamas.