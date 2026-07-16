“Las vamos a recuperar”: Milei defiende pancarta por Malvinas en semifinal del Mundial

El presidente de Argentina, Javier Milei, consideró “válido y lícito” que los jugadores de la selección desplegaran la pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial disputada en Atlanta. El gesto provocó una protesta del gobierno británico, que pidió a la FIFA investigar una posible infracción a las reglas que prohíben mensajes políticos en el campo de juego.

En entrevista con radio El Observador, Milei afirmó que la expresión de los futbolistas refleja un sentimiento profundo de los argentinos.

Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”

El mandatario pidió, sin embargo, no interpretar el gesto como parte de la disputa diplomática con el Reino Unido: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, señaló, recordando que tanto el entrenador Lionel Scaloni como veteranos de la guerra de 1982 habían hecho llamados similares antes del encuentro.

Milei defendió la pancarta “Las Malvinas son argentinas” mostrada por la selección tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial. REUTERS

Milei reiteró que la recuperación de las islas se dará en el plano diplomático.

Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático”

Piden sanciones contra la selección de Argentina

El gesto de los jugadores argentinos fue criticado por un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer, quien declaró: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son”. La protesta británica se suma a la solicitud de la FIFA de revisar si hubo violación de normas por introducir mensajes políticos en el terreno de juego.

La disputa por las Islas Malvinas sigue siendo uno de los temas más sensibles en la relación bilateral entre Argentina y Reino Unido. La guerra de 1982 dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos, y desde entonces la soberanía del archipiélago continúa siendo reclamada por Argentina en foros internacionales.