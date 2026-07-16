Pandillas en Panamá usan amenazas para reclutar a niños desde los 10 años

La infancia dejó de ser un refugio para muchos niños en San Miguelito, Panamá. En calles donde antes el mayor temor era regresar tarde a casa, ahora algunos menores de apenas 10 años enfrentan amenazas de muerte, intimidaciones y violencia para ser incorporados a organizaciones criminales que disputan el control de los barrios.

Ese es el panorama que volvió a quedar al descubierto tras la Operación Harpía, mediante la cual las autoridades capturaron a siete presuntos operadores de la agrupación conocida como "Ratitas" (RTT), también identificada como Niños del Detroit Special, durante allanamientos realizados en el corregimiento Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito.

Una zona donde las pandillas ya no solo buscan controlar territorios, sino también asegurar su futuro mediante el reclutamiento de menores de edad.

Las investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que "Ratitas" utilizaba golpizas, amenazas de muerte y hostigamiento para obligar a adolescentes e incluso niños a incorporarse a la organización.

El objetivo no era únicamente aumentar el número de integrantes, sino construir nuevas generaciones de operadores criminales desde edades cada vez más tempranas.

Policía Técnica Judicial. en San Miguelito las pandillas están reclutando de manera forzada, mediante amenazas, a menores de edad, esto agrava más la situación, porque ya tenemos reporte de que las pandillas están reclutando a jóvenes en muy temprana edad, sobre todo en los campos deportivos y en los centros donde hay eventos sociales", dijo Jaime Abad , exdirector de la

Para las familias, el dilema resulta devastador. En comunidades donde la presencia del Estado es limitada y las oportunidades escasean, rechazar una invitación de una pandilla puede convertirse en una sentencia de violencia.

Las autoridades han documentado casos de menores de entre 10 y 12 años vinculados a estas estructuras, una realidad que enciende las alertas por el impacto que tendrá en los próximos años sobre la seguridad pública y el tejido social.

Estas estructuras buscan el acercamiento en escuelas, colonias, entre los mismos conocidos. Forman una supuesta amistad y hermandad entre sus integrantes, ofreciéndoles a los niños y jóvenes protección, que cuentan con la pandilla como familia”, explicó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy.

Lo que le pasa a uno, les pasa a todos”, es una frase que suele usarse para atraer a los menores y reclutarlos a estos grupos.

Investigados por homicidios y delitos de alto impacto

Las autoridades atribuyen a "Ratitas" la presunta participación en diversos homicidios cometidos durante 2025 y 2026, además de investigaciones relacionadas con porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.

Durante la investigación también fue vinculado uno de sus integrantes por presuntamente haber disparado e herido a un agente de la Policía Nacional en mayo pasado, en el sector de El Valle de Urracá.

Las detenciones representan un golpe operativo para la organización, aunque las autoridades reconocen que el fenómeno va mucho más allá de un solo grupo.

Las pandillas que dominan el mapa criminal de Panamá

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, informó que actualmente existen ocho principales corrientes pandilleriles identificadas en el país: Bagdad, Calor Calor, Real Gangster for Life (RG4L), KILLA, ROCA, Mafia Filipina, HP (Manzana Cero) y Sinaloa.

De acuerdo con los registros oficiales, Panamá mantiene 180 pandillas identificadas, de las cuales 59 han sido desarticuladas.

Son más de 180 pandillas que hay en Panamá, esa es la realidad. Se concentran mucho en lo que es San Miguelito y Colón", confirmó Fernández.

Son más de 180 pandillas que hay en Panamá. Policía Nacional

La distribución evidencia la magnitud del problema:

35 pandillas operan en San Miguelito .

35 en la provincia de Colón .

27 en Panamá Norte, Panamá Este y Metro Oeste .

24 en Chiriquí .

22 en el área metropolitana.

17 en Panamá Oeste .

Durante el primer semestre de 2026 también fueron detenidos 186 presuntos homicidas y 145 personas relacionadas con actividades pandilleriles, según cifras oficiales.

San Miguelito, un distrito atrapado entre la violencia

Hablar de San Miguelito es hablar de uno de los territorios con mayores desafíos en materia de seguridad en Panamá.

Los enfrentamientos entre grupos rivales han elevado los índices de homicidios y robos agravados, mientras que la violencia ha llegado incluso a instalaciones públicas como centros de salud, donde la Policía ha debido desplegar vigilancia especial para proteger a pacientes, médicos y personal administrativo.

El director policial en el distrito, Javier Batista, reconoce que uno de los mayores desafíos ya no consiste únicamente en detener delincuentes, sino en impedir que los niños ingresen a las pandillas.

Las autoridades sostienen que detrás del crecimiento de estas organizaciones existen factores sociales profundamente arraigados.

La ausencia de figuras parentales, antecedentes familiares de violencia, la deserción escolar y comunidades con escasas oportunidades económicas crean condiciones que facilitan el reclutamiento de menores.

A ello se suma el incremento de embarazos adolescentes y el crecimiento de niños en entornos altamente vulnerables, donde las pandillas ofrecen un sentido de pertenencia, ingresos rápidos o protección, aunque el costo sea quedar atrapados en dinámicas de violencia.

La Policía también advierte que un número importante de jóvenes permanece fuera del sistema educativo, circunstancia que incrementa el riesgo de ser captados por organizaciones criminales.

Como parte de la estrategia para contener la violencia, las autoridades panameñas reforzaron los patrullajes a pie, incrementaron la presencia policial en comunidades consideradas de alto riesgo y mantienen operativos focalizados para debilitar a las estructuras criminales.

Además, más de 1,000 pandilleros han sido capturados y judicializados en San Miguelito durante los recientes operativos, en un esfuerzo por recuperar espacios donde durante años las organizaciones delictivas consolidaron su influencia.