“No siento mis piernas”: Alumno ataca a su amiga dentro de la escuela; la reportan grave

Un grave incidente se registró en una preparatoria de la capital colombiana, donde una alumna fue atacada por uno de sus compañeros dentro de un salón de clases. El estudiante de décimo grado logró ingresar un revólver al plantel y disparó contra la joven, dejándola herida de gravedad en las piernas.

De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, el menor de edad, a quien la estudiante consideraba su amigo, le advirtió que iba a disparar. La joven, pensando que se trataba de una broma, no reaccionó hasta que recibió el impacto.

“Mi hija estaba mirando al frente y es cuando ella se tira al piso y dice: ‘No siento mis piernas’”, relató la madre en entrevista con Noticias Caracol.

El ataque ocurrió mientras dos profesores se encontraban en el aula. La policía detuvo al agresor y abrió una investigación para determinar cómo logró introducir el arma, presuntamente propiedad de su padre, en las instalaciones escolares.

La estudiante fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde permanece internada con pronóstico reservado. Los médicos evalúan las posibles secuelas que podría presentar debido a las lesiones en sus piernas.

La madre de la joven denunció falta de acompañamiento por parte de las autoridades y exigió que el caso no quede impune. También expresó su desconcierto por el ataque, ya que su hija y el estudiante mantenían una relación de amistad.

No quiero que quede impune porque, como es policía, quieren tapar todo”, señaló.

La policía de Bogotá mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades. El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre padres de familia, al evidenciar la vulnerabilidad de los estudiantes frente al ingreso de armas de fuego en los planteles escolares.

Hipótesis de la Policía

El coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el adolescente trasladaba el revólver en su maleta como respuesta a las presuntas intimidaciones que sufría en el salón de clases.