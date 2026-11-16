La compañía aérea United Airlines informó sobre una “interrupción generalizada del sistema”, incidente que ocurre apenas unos días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dejara vuelos en tierra debido a una falla de comunicaciones que afectó al control del tráfico aéreo en ese país.

Aunque la causa de la interrupción en United no está clara de momento, ni se precisó el número total de operaciones impactadas, la aerolínea estadunidense señaló en un comunicado que su equipo técnico trabaja para que “todo vuelva a funcionar lo antes posible”.

El anuncio fue difundido desde la cuenta de la aerolínea en la red social X, en respuesta a dos publicaciones distintas de pasajeros que denunciaron que sus vuelos permanecían detenidos antes del despegue a raíz de un error en un sistema encargado de comprobar el peso de las aeronaves.

Lento retorno a la normalidad

El tráfico aéreo en Estados Unidos volvía de forma gradual a la normalidad, luego de tres días de severas alteraciones generadas por una orden de las autoridades aeronáuticas para suspender los vuelos a nivel nacional.

De acuerdo con el gobierno estadunidense, una actualización defectuosa en los sistemas y cables de comunicación del control del tráfico aéreo provocó la medida de emergencia, una decisión de esa magnitud que las autoridades únicamente habían tomado en 2023, por un fallo informático, y en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre.

Según cifras del portal de seguimiento aéreo FlightAware, durante la mañana de este lunes se registraron 320 vuelos cancelados, cifra que representa una notable mejoría frente a los tres días anteriores, periodo en el que se cancelaron nueve mil 200 operaciones.

Durante el fin de semana, los principales aeropuertos del país registraron escenas de saturación y caos, con miles de pasajeros deambulando por los pasillos o improvisando espacios para descansar en el suelo mientras esperaban actualizaciones o la reasignación de sus boletos.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, adelantó el domingo en entrevista con ABC News que la operación aérea no recuperaría “por completo la normalidad” sino hasta última hora de este lunes.

Trump responsabiliza a Biden

En el plano político, el presidente Donald Trump culpó el domingo a su predecesor, Joe Biden, por las fallas en la infraestructura aeronáutica, al tiempo que instó al Congreso estadounidense a aprobar presupuesto para renovar el sistema de control de tráfico aéreo.

“La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaban salía mal. Se gastó mucho dinero de forma imprudente, lo que empeoró un sistema antiguo y defectuoso más aún de lo que estaba cuando empezaron”, declaró Trump en referencia a la Administración Federal de Aviación.