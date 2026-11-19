El fiscal general de Texas, Ken Paxton, informó que alcanzó con la administración Trump un acuerdo para conservar los próximos 30 años el alambrado de concertina que su estado instaló en la frontera con México.

El acuerdo “garantiza que el alambre de cuchillas permanecerá intacto a lo largo de nuestra frontera sur, y estará vigente durante 30 años”, dijo Paxton en un documento.

El convenio “obliga a cumplirlo al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza, incluidos sus funcionarios actuales y futuros”, aseguró.

Dice que “no podrán cortar, dañar, destruir, retirar ni interferir de ninguna otra manera con el alambre de concertina de Texas en terrenos que no sean federales y que se encuentren dentro de un radio de 25 millas de la frontera, en el sector Del Río”.

Las autoridades federales solo podrán cortar ese tendido para pasar a la frontera si se trata de emergencias o para realizar detenciones en el área.

Se trata de “excepciones limitadas” relacionadas con emergencias, como proporcionar ayuda urgente, detener y procesar a extranjeros, responder a amenazas graves contra la seguridad pública o reparar infraestructura fronteriza federal.

Pero, aunque se trate de emergencias, las autoridades federales deberán informar a Texas dentro de las 72 horas posteriores a cualquier acción de este tipo, reparar temporalmente la barrera cuando sea posible y coordinarse previamente con Texas respecto de cualquier trabajo que no sea de emergencia.