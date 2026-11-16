Reparten culpas por la parálisis en aeropuertos

El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump instó al Congreso a autorizar miles de millones de dólares adicionales de forma urgente para modernizar la Administración Federal de Aviación (FAA), tras la paralización de las operaciones a nivel nacional el fin de semana por una falla técnica.

Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde causó un caos en los aeropuertos el fin de semana.

Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18 mil vuelos y se retrasaron miles más. Alrededor de 2 mil vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la tarde de ayer y cerca de 7 mil sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, culpó a su antecesor Joe Biden y calificó la gestión de la aviación del gobierno del demócrata como “un desastre”.

“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió en su red Truth Social. “Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado peor de cómo estaba”, señaló.

“Necesitamos que el Congreso apruebe el dinero, ¡rápido!”, añadió el presidente republicano.

El sábado, el secretario de Transporte, Sean Duffy explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (hoy)”, dijo Duffy en ABC News.

El secretario, que denuncia desde hace tiempo la obsolescencia de las instalaciones del control aéreo estadunidense, insistió de nuevo en la necesidad imperiosa de financiar su modernización.

Hacen falta “50 mil millones” de dólares —es decir, más que los 30 milmillones ya solicitados al Congreso— para “no volver a ver lo que ocurrió el viernes”, afirmó en la cadena CBS.

Los representantes Rick Larsen y André Carson, principales referentes demócratas en las comisiones que supervisan la industria de la aviación, pidieron al gobierno que explicara por qué la FAA necesita más fondos si todavía le queda presupuesto sin gastar.

En paralelo, legisladores demócratas acusaron a la administración Trump de destinar 75 mil millones de dólares al Servicio y Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o a proyectos estéticos.

“El control del tráfico aéreo recibió 12,500 millones de dólares. Hay dinero. Es una cuestión de prioridades”, sentenció la representante por California, Laura Friedman.

“Aparentemente siempre hay dinero para proyectos vanidosos. Quizá Trump debería priorizar la seguridad aérea sobre su patético Arco del Triunfo”, se quejó en X la senadora demócrata Tammy

Duckworth en referencia al plan del monumento.

Los demócratas están a punto de arrebatar el control del Congreso a los republicanos de Trump en enero, tras los triunfos logrados en las elecciones de mitad de mandato.