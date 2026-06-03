Ucrania lanza ataque con drones sobre San Petersburgo previo a importante foro económico

Drones ucranianos atacaron instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, justo antes del inicio de un foro económico de gran relevancia en la ciudad, al que asisten numerosos dirigentes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial permanecen bloqueadas, mientras ambas partes continúan lanzándose ataques de manera constante.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra cada año durante tres días y reúne a unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la cita más importante de Rusia para atraer a inversores y empresas occidentales.

El Kremlin prometió respuestas “sistemáticas” al ataque contra la segunda ciudad del país, ocurrido un día después de que una ofensiva con misiles y drones lanzada por Moscú dejara 23 muertos en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó los bombardeos como “ataques justos”. “Hace apenas un día se produjo un ataque a gran escala. Hemos respondido en consecuencia”, declaró en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se encontraba de visita en Kiev.

El responsable de la Alianza Atlántica afirmó que “mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada”.

Ataque es calificado como “sanciones de largo alcance”

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, informó que “varias” infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, aunque no se registraron víctimas mortales.

Zelenski señaló que las aeronaves no tripuladas alcanzaron la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt.

Estos ataques, que Kiev describe como “sanciones de largo alcance”, obligaron a cerrar durante varias horas el principal aeropuerto de la ciudad.

Varios vuelos procedentes de Moscú con destino a San Petersburgo sufrieron retrasos el miércoles por la mañana, según un periodista de la AFP en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

Autoridades ucranianas explicaron que la operación buscaba alterar el desarrollo de la cumbre, en la que Putin tiene previsto pronunciar un discurso el viernes.

Con información de AFP.