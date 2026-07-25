Irán vendió 18 mil millones de dólares en petróleo desde que EU inició la guerra

El Ministerio de Petróleo de Irán informó el sábado que ha vendido crudo por un valor de 18 mil millones de dólares desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel en su contra, que estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"El ministerio vendió petróleo por valor de 11 mil 500 millones de dólares durante la guerra y de 6 mil 500 millones de dólares durante el alto el fuego", que se rompió a principios de este mes, señaló el ministerio en su página web.

Esto cubre más del 60 por ciento de los ingresos petroleros previstos en el presupuesto anual", añadió.

Esta información contradice la versión del presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien había afirmado que Irán no había podido exportar petróleo durante el bloqueo estadounidense de sus puertos.

Los ejércitos estadounidense e israelí atacaron Irán el 28 de febrero, lo que llevó a Teherán a bombardear como represalia países aliados de Estados Unidos de la región.

Ambas partes acordaron un alto el fuego en abril que puso fin en gran medida a los combates, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, mientras ambos bandos se disputan el control del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Petróleo sostiene economía iraní

Las exportaciones de petróleo se han convertido en la principal fuente de ingresos de Irán durante la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio iraní.

A pesar de los bombardeos, las sanciones y las restricciones al comercio marítimo, Teherán ha buscado mantener parte de sus ventas de crudo mediante rutas alternativas y compradores estratégicos, con el objetivo de financiar el funcionamiento del Estado y sostener el esfuerzo militar.

El conflicto también ha colocado al estrecho de Ormuz en el centro de la disputa. La reanudación de las hostilidades a principios de julio derivó en nuevas restricciones al tránsito marítimo, ataques contra buques y una mayor presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico. La incertidumbre sobre el paso de petroleros ha incrementado los costos del transporte, elevado las primas de los seguros marítimos y generado episodios de volatilidad en los precios internacionales del crudo.

Pese a la guerra, China continúa siendo el principal destino del petróleo iraní, de acuerdo con estimaciones de firmas especializadas en seguimiento del comercio energético.

Analistas consideran que estas ventas han permitido a Teherán mantener una fuente de divisas en medio del conflicto, aunque el volumen de exportaciones sigue sujeto a las sanciones estadounidenses, las condiciones de seguridad en la región y la evolución de los enfrentamientos militares.

La confrontación ha provocado además un intenso debate sobre la seguridad del suministro energético mundial. Organismos internacionales y expertos del mercado advierten que cualquier interrupción prolongada del flujo de petróleo por Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba cerca del 20 por ciento del crudo comercializado a nivel global, tendría repercusiones directas sobre la inflación, los costos de la energía y el crecimiento económico de numerosos países importadores.