Ucrania avanza en su adhesión a la UE; también Moldavia

La Unión Europea (UE) abrió dos nuevos bloques de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia, relacionados con el mercado interior, la competitividad y el crecimiento inclusivo. La medida representa un avance en el proceso de integración de ambos países al bloque comunitario.

Los nuevos bloques abarcan 17 de los 33 capítulos que conforman las negociaciones de adhesión.

Entre los temas incluidos se encuentran la libre circulación de mercancías, servicios, trabajadores y capitales, así como las políticas económicas, fiscales, industriales, educativas y digitales.

Las negociaciones habían permanecido bloqueadas por Hungría, que condicionaba su aprobación a una disputa con Kiev sobre la enseñanza en húngaro para la minoría magiar que reside en territorio ucraniano.

El Parlamento ucraniano aprobó el lunes una ley que amplía la educación en las lenguas de las minorías nacionales, una de las principales exigencias de Budapest presentadas oficialmente pocos días después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Zelenski acusa falta de alertas

Un misil ruso impactó ayer por la noche contra una central eléctrica en Kiev sin que Ucrania recibiera una alerta temprana de sus aliados occidentales sobre el ataque, indicó el presidente Volodímir Zelenski.

La falta de alertas previas coincide con un repunte de las tensiones entre Zelenski y su homólogo estadunidense Donald Trump.

Sin embargo, Trump afirmó ayer que su país sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania y está colaborando tanto con Zelenski como con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra, pero “hay mucho odio entre ambos”.