Trump veta a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca; acusa "ficción y mentiras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohíbe con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MSNOW y Politico, a los que acusó de difundir de manera constante noticias falsas durante la cobertura de su gobierno.

El mandatario hizo el anuncio a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social.

Pese al anuncio, no hubo indicios de que la administración hubiera tomado medidas concretas para aplicar la restricción de inmediato: equipos de CNN permanecieron en la Casa Blanca durante la tarde del viernes, cubriendo la noticia con normalidad, y ninguno de los tres medios señalados emitió una respuesta oficial en las horas posteriores al mensaje presidencial.

"Creo que alguien tiene derecho a mantenerlos alejados si escriben historias falsas todo el tiempo", dijo el presidente estadounidense durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval, y declaró también: "Nuestro país debe tener información honesta".

Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca a CNN, MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y Politico (receptores de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares, un récord histórico, directamente del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos "vivos". ¡Me parece corrupción!), como resultado de su constante difusión de NOTICIAS FALSAS", sentenció trump.

Trump acusa a los medios de "ficción y mentiras" y advierte a otros

En su publicación, Trump escribió que los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar de forma constante sobre asuntos falsos al cubrir al presidente, a su gobierno o al país, y añadió que otros medios que considera de noticias falsas podrían seguir el mismo camino.

El mandatario no identificó ningún reportaje específico que hubiera motivado la decisión.

El presidente aprovechó el mensaje para dirigirse en particular contra MSNOW, cadena que recientemente cambió su nombre desde MSNBC, a la que atribuyó una caída de audiencia y credibilidad, y contra Politico, al que acusó de haberse beneficiado de una suscripción gubernamental por ocho millones de dólares otorgada, según él, durante la administración de Joe Biden.

Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió el presidente estadUnidense.

La medida no es la primera de este tipo durante el actual mandato de Trump: a inicios de su gobierno, la Casa Blanca ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press a ciertos eventos presidenciales, después de que la agencia se negara a adoptar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

El nuevo veto se suma a una serie de tensiones crecientes entre el mandatario y distintos medios de comunicación que cubren su administración.

La compañía Disney, propietaria de ABC, también acusó esta semana al gobierno de presionar a la Comisión Federal de Comunicaciones para limitar el discurso crítico hacia la administración, en un contexto donde la relación entre la Casa Blanca y varios medios estadounidenses continúa deteriorándose.

Trump contra los medios críticos

Donald Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política.

Las amenazas y los insultos a periodistas han sido constantes a lo largo de sus dos mandatos.

De 80 años de edad, el presidente entrará en enero en la segunda mitad de su mandato de cuatro años inmerso en una guerra con Irán que le ha llevado a niveles de impopularidad muy altos.

Su base política, sin embargo, se muestra fiel a su estilo abrasivo.

Trump achaca a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

También le irritó particularmente la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.

El presidente critica a menudo a los corresponsales de los medios que considera "fake news" (falsas noticias) cuando entran en el Despacho Oval y formulan preguntas.

El año pasado, vetó a The Associated Press en algunos eventos debido a la decisión de la agencia de noticias estadounidense de seguir refiriéndose al "Golfo de México" y no al "Golfo de América", como había decretado Trump.