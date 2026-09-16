Estados Unidos niega por segundo año la visa al presidente palestino Abás para asistir a la ONU

Estados Unidos denegó por segundo año la visa al presidente palestino Mahmud Abás para asistir a la próxima semana a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó el miércoles una fuente familiarizada con el caso.

En un comunicado, el Departamento de Estado justificó la medida contra el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con el argumento de que la organización no ha llevado las reformas que asumió con Estados Unidos y ha persistido en actividades "que comprometen las perspectivas de paz".

Por ello, "Estados Unidos va a prolongar las sanciones que prohíben la concesión de visados a los miembros de la OLP y a los responsables de la Autoridad Palestina", indicó.

Una fuente próxima al caso confirmó a la AFP que la sanción también recaía en Abás.

El año pasado, el gobierno de Donald Trump había tomado la misma medida contra el líder palestino, lo que lo obligó a dirigirse a la ONU a través de una videoconferencia.

Washington le reprocha el incumplimiento de "compromisos a favor de la paz en Oriente Medio" y le achaca "acciones" que apuntan a internacionalizar el conflicto israelí-palestino, especialmente a través de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Según la Casa Blanca, la Autoridad Palestina "buscar eludir las negociaciones" de paz al solicitar un reconocimiento unilateral y continúa pagando "asignaciones a terroristas" y glorificando "actos de terrorismo y a los terroristas en declaraciones públicas y en los libros de texto escolares".

Estados Unidos se desmarcó de numerosos países, entre ellos Francia, que el año pasado reconocieron en la ONU la existencia de un Estado de Palestina.

En total, 142 Estados miembros de la ONU respaldaron ese reconocimiento al término de la conferencia sobre la solución de dos Estados copresidida por Francia y Arabia Saudita.

En los últimos meses se ha multiplicado la violencia perpetrada por colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y la violencia ha aumentado considerablemente desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Según un recuento de la AFP basado en los datos del Ministerio palestino de Salud, soldados o colonos israelíes han matado al menos a 1.109 palestinos —combatientes y civiles— desde esa fecha.