Trump anuncia acuerdo con Dinamarca y Groenlandia por el control permanente de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su gobierno alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorga a Washington el control permanente sobre la seguridad y otras necesidades del territorio ártico.

El anuncio se dio a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social.

De acuerdo con el mandatario, el pacto impide que cualquier adversario de Estados Unidos establezca bases militares, mantenga presencia armada o realice inversiones sensibles en la isla sin la autorización expresa de Washington. Trump aseguró además que el acuerdo no tiene fecha de caducidad y que representa una solución definitiva a una disputa que se prolongó durante meses.

Un acuerdo sin costo, según Trump, tras meses de presión sobre Dinamarca

"Bajo mi dirección, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia" para asegurar el control estadounidense de forma permanente, escribió el presidente en su publicación.

El mandatario sostuvo también que la medida abordó por completo las preocupaciones de su gobierno respecto al territorio, y afirmó que el acuerdo no representará ningún costo adicional para las arcas estadunidenses. Hasta el momento de su anuncio, ni el gobierno danés ni las autoridades groenlandesas habían emitido una reacción oficial.

El anuncio llega después de una escalada de tensión que comenzó a inicios de año, cuando Trump llegó a plantear públicamente la posibilidad de tomar la isla por la fuerza, en un episodio que generó fricciones importantes con Dinamarca y el resto de los aliados de la OTAN.

En enero, el presidente había adelantado un principio de acuerdo preliminar con la organización para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica en su conjunto.

El acuerdo de seguridad sobre Groenlandia alcanzado por Estados Unidos y Dinamarca garantiza que China y Rusia no pueden establecer bases allí, indicó el Departamento de Estado el viernes.

"El acuerdo garantiza explícitamente a Estados Unidos la completa capacidad de hacer lo que considere necesario en Groenlandia para asegurar y defender el continente americano, incluida la posibilidad de acceso permanente, establecimiento de bases y derechos de sobrevuelo", declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

"Este acuerdo garantiza que China y Rusia no pueden tener una base en Groenlandia, no pueden enviar tropas a Groenlandia y se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles", añadió.

El acuerdo firmado este viernes se perfila como el capítulo más reciente de esa disputa, aunque todavía se espera la confirmación formal por parte de Copenhague y Nuuk.