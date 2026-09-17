La prensa culpa a Trump de empujar a Canadá a buscar ser “miembro asociado” de Europa

La prensa estadunidense responsabilizó al presidente Donald Trump de orillar a Canadá a buscar convertirse en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea.

Trump “ha llevado a Canadá a los brazos de la Unión Europea, después de antagonizar a los canadienses durante meses”, informó el diario New York Times.

Dijo que el antagonismo inició desde que el presidente Trump inició su segundo mandato, cuando comenzó a demandar que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos.

La resistencia a las presiones de Trump solo ha proporcionado mayor respaldo y popularidad al primer ministro canadiense, Mark Carney.

En parte por culpa de los ataques de Trump, los canadienses se unieron en torno al sucesor de Trudeau, el primer ministro Mark Carney, quien se posicionó como un luchador contra el presidente estadounidense”, indicó el Post.

El anuncio de la intención bilateral de convertir a Canadá en el primer miembro asociado de Europa, una nueva clasificación para la comunidad europea, lo presentó el miércoles The Wall Street Journal.

El presidente Trump consideró en reacciones a reporteros que esa iniciativa equivale a “un acto hostil” contra Estados Unidos.

Si hacen eso, si creo que es un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchas cosas”, dijo Trump

Pero este jueves el ministro Carney, ante el Parlamento Europeo, avanzó en inglés y francés detalles de la integración bilateral, desde abastecimiento de minerales críticos hasta la creación de oportunidades laborales sin necesidad de visado para los ciudadanos.

El primer ministro, de acuerdo con The Washington Post, dijo que Europa y Canadá definirán conjuntamente el futuro de su relación.

La Comunidad Europea integra a 27 naciones.