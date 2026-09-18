Los hutíes informan de 26 ataques saudíes en Yemen en las últimas 24 horas

Los hutíes de Yemen informaron el viernes de nuevos bombardeos saudíes en el oeste del país, donde desde principios de septiembre se intensifican los enfrentamientos entre estos combatientes proiraníes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Riad.

"La Fuerza Aérea saudí llevó a cabo 26 ataques contra la provincia de Taiz, utilizando aviones F-15", declaró el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, en un comunicado en el que contabiliza también unos 300 ataques esta semana.

El movimiento proiraní, que ya controlaba gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná, y la ciudad portuaria de Hodeida, lanzó a principios de septiembre una ofensiva relámpago.

Los hutíes controlan ahora todo el litoral yemení en el mar Rojo y han reforzado su dominio sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que conecta Europa con Asia a través del canal de Suez.

Desde entonces, los hutíes señalan cada día decenas de bombardeos de represalia llevados a cabo por Riad.

Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo, está en primera línea: desde el 11 de septiembre, solo cinco buques que transportaban productos saudíes han salido del mar Rojo por este paso marítimo, según los datos de la plataforma Kpler.

La guerra estalló en 2014, cuando los hutíes tomaron el control de Saná, y luego de otras regiones, desencadenando en marzo de 2015 una intervención militar encabezada por Arabia Saudita.

La frágil tregua concluida en 2022 terminó en julio cuando los combatientes proiraníes desafiaron el control de Riad sobre el espacio aéreo yemení al autorizar el aterrizaje de un avión iraní en Yemen.

Al menos 112 mil personas fueron desplazadas en Yemen y cerca de 3 mil más se refugiaron en Yibuti desde la reanudación de los combates a principios de septiembre, según las últimas cifras de la ONU.