Bisonte embiste y lanza por los aires a un turista en Yellowstone; el ataque quedó grabado

Un momento de tensión se vivió en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, cuando un bisonte macho embistió a un turista de 65 años y lo lanzó varios metros por el aire frente a decenas de campistas. El ataque, captado en video, ocurrió mientras el hombre intentaba alejarse junto con su nieto, quien logró escapar ileso.

La víctima, identificada como Carl Isom-McDaniel, sufrió múltiples fracturas y fue trasladada de emergencia a un hospital tras el incidente registrado alrededor de las 20:30 horas del viernes en el campamento Bridge Bay, ubicado cerca del lago Yellowstone, en el estado de Wyoming.

Las autoridades recordaron que los bisontes pueden superar los 900 kilogramos de peso y alcanzar velocidades cercanas a 48 kilómetros por hora, por lo que recomiendan mantenerse al menos a 23 metros de distancia.

El momento del ataque del bisonte quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. Especial.

Así ocurrió el ataque del bisonte contra un turista en Yellowstone

De acuerdo con testigos, el bisonte llevaba varios minutos recorriendo el campamento con un comportamiento inusualmente agresivo. El animal primero corrió hacia un grupo de adolescentes, que lograron ponerse a salvo, y posteriormente comenzó a desplazarse entre casas rodantes, tiendas de campaña y vehículos recreativos.

El fotógrafo de vida silvestre Mike MacLeod, quien grabó parte de la escena, explicó que el bisonte incluso se revolcó sobre el suelo antes de levantarse nuevamente con claras señales de irritación.

"Cuando se levantó, pateaba como un caballo de rodeo que está claramente muy agitado".

Poco después, Carl Isom-McDaniel y su nieto se detuvieron a observar y fotografiar al animal. En un primer momento, pareció que el bisonte prestaba atención a una camioneta que pasaba por el lugar, pero cuando el vehículo se alejó, cambió de dirección y comenzó a perseguir al abuelo y al menor entre un grupo de árboles.

El nieto consiguió escapar corriendo, pero el hombre fue alcanzado por el bisonte, que lo golpeó con uno de sus cuernos cerca de la cadera y lo lanzó aproximadamente 2.5 metros por el aire.

Sabía que estaba en peligro porque el bisonte no se marchaba", dijo.

MacLeod relató que el animal permaneció encima del hombre mostrando un comportamiento agresivo y moviendo la cabeza repetidamente.

Temporada de apareamiento aumenta la agresividad de los bisontes

Ante la situación, el fotógrafo dejó de grabar y corrió hacia el bisonte intentando distraerlo.

"Dejé la cámara a un lado y corrí hacia el bisonte agitando los brazos arriba y abajo, gritando a todo pulmón y saltando para intentar parecer más grande y distraerlo".

Otros campistas hicieron lo mismo y, finalmente, el bisonte se alejó del lugar. Mientras tanto, varias personas auxiliaron al turista hasta la llegada de los servicios de emergencia del parque, que arribaron unos diez minutos después para trasladarlo a un hospital.

Según MacLeod, el hombre permaneció consciente durante todo momento, pese a las fracturas que sufrió.

Le dolía mucho la pierna, pero por lo demás estuvo consciente todo el tiempo, de buen ánimo y bromeando".

El ataque ocurrió justo al inicio de la temporada de apareamiento de los bisontes, una etapa en la que los machos suelen mostrar una conducta mucho más territorial y agresiva.

Aunque el Parque Nacional de Yellowstone exige mantener una distancia mínima de 23 metros respecto a estos animales, el testigo aseguró que, en este caso, las personas involucradas permanecían a una distancia prudente y que el bisonte fue quien inició la persecución.

El video del momento se viralizó rápidamente y volvió a poner sobre la mesa la importancia de respetar el espacio de la fauna silvestre durante las visitas al parque.