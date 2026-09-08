Trump prohíbe varios productos de Canadá en plena guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes su disputa comercial con Ottawa al prohibir la importación de algunos productos canadienses e imponer nuevos aranceles sobre otros bienes.

Esta represalia se produce justo cuando Canadá acaba de imponer nuevas sobretasas a importaciones estadunidenses, en respuesta a los aranceles aplicados por Washington desde el 22 de agosto.

Un alto funcionario del gobierno estadunidense afirmó ante periodistas que advirtieron a Canadá de que su reacción iba a agravar la situación.

La prohibición afecta a todo tipo de bebidas alcohólicas, pero también a un producto lácteo como el lactosuero y a las motos de más de 800 centímetros cúbicos. Entrará en vigor el 29 de septiembre, según un decreto presidencial.

Una serie de productos, que van desde colchones hasta lanchas a motor pasando por carritos de golf, quedarán sujetos a una sobretasa del 50 por ciento a partir del 15 de septiembre, de acuerdo con otros decretos publicados al mismo tiempo.

A la inversa, algunas exportaciones canadienses dejarán de estar sometidas a esta sobretasa punitiva. Sin embargo, esa lista es mucho más corta: el papel higiénico figura en ella.

Para justificar la prohibición de bebidas alcohólicas, Trump invoca el boicot, según él "discriminatorio", contra el mismo tipo de productos estadunidenses en Canadá.

Desde el año pasado, los vinos y licores estadunidenses han desaparecido de los estantes en la mayoría de las provincias canadienses, que tienen el monopolio de su venta.

Los canadienses reaccionaron así tanto contra los nuevos aranceles estadunidenses como contra los reiterados llamamientos de Trump a convertir su país en el 51º estado estadunidense.

Más recientemente, la firma de parte de Trump de un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario, cuyas aguas comparten ambos vecinos, por "lago América", también cayó mal.

Aranceles: una apuesta arriesgada

Ninguna salida a la crisis comercial entre ambos países parece perfilarse de momento.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió a la ciudadanía que reducir los lazos económicos con Estados Unidos tendrá un costo.

Ese cambio de rumbo tendrá un costo. Siempre hay un costo cuando se actúa. Pero no se acerca al costo de quedarse inmóviles", enfatizó.

Desde este martes, Canadá aplicó en represalia aranceles del 15 por ciento, 25 por ciento y 50 por ciento en importaciones provenientes de Estados Unidos, que abarcan por ejemplo el acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.

El monto corresponde exactamente, según Ottawa, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadunidenses del 50 por ciento.

Apoyado por la opinión pública, Carney está haciendo una apuesta económicamente arriesgada, dado que Canadá depende en gran medida de su vecino.

Cerca del 60 por ciento de las importaciones de Canadá provienen de Estados Unidos y alrededor del 70 por ciento de sus exportaciones se dirigen a ese país.

Trump amenazó más temprano este martes con complicar la vida a las empresas canadienses al bloquear el acceso a un programa de compras públicas que pueden representar hasta 50 mil millones de dólares anuales.

Esta medida, si se aplica, podría perjudicar exportaciones canadienses hasta ahora libradas de las sobretasas, estimó para la AFP Ryan Majerus, jurista especializado en derecho comercial.

El republicano también amenazó el lunes con bloquear las ventas del fabricante aeronáutico canadiense Bombardier.

Las amenazas sobre Bombardier preocupan a los dos senadores republicanos por el estado de Kansas, donde la empresa canadiense emplea a más de mil personas.