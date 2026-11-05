Trump prevee un gran acuerdo con Rusia para la guerra en Ucrania: "Podría implicar a toda Europa"

El presidente estadunidense, Donald Trump, pronosticó el jueves un acuerdo "muy grande" con Rusia que abarcaría "a toda Europa" más allá de la guerra en Ucrania, después de que su esposa Melania Trump abogó por un alto el fuego "más duradero" en territorio ucraniano.

La primera dama estadunidense recibió en la Casa Blanca a representantes de Kiev y de Moscú, en busca de potenciar una nueva tregua tras el cese del fuego de seis días que finalizó el domingo en la ciudad ucraniana de Oleshky, ocupada por fuerzas rusas y afectada por la hambruna.

Trump anticipa un acuerdo más allá de Ucrania

Donald Trump, entretanto, se anticipó a un acuerdo grande con Rusia que abarcaría más que la guerra con Ucrania:

"Va a ser algo muy grande. Va a implicar más que Ucrania, y podría incluso decir que podría implicar a toda Europa", dijo el mandatario estadunidense a los periodistas.

El presidente aclaró que no ha conversado con los funcionarios ucranianos que también estaban el jueves en la Casa Blanca:

"Va a ser un acuerdo grande y maravilloso, y todo el mundo va a estar encantado", añadió Trump.

Los comentarios del republicano podrían avivar los temores en Europa de que se esté acercando al Kremlin y vaya a empujar a Ucrania hacia un acuerdo desfavorable para poner fin a la invasión rusa.

La primera dama, por su parte, pidió extender el espíritu de la tregua:

"Ahora debemos tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes", declaró Melania Trump a periodistas.

"Juntos podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal", enfatizó la primera dama.

Cartas personales y diplomacia entre bastidores

La primera dama, nacida en Eslovenia, señaló que había entregado a los representantes de Moscú y de Kiev cartas personales dirigidas al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su par ucraniano, Volodimir Zelenski. Instó asimismo a tomar el alto el fuego en Oleshky, la tregua más prolongada desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, como una chispa en un mundo sumido en la oscuridad.

"El alto el fuego en Oleshky no habría sido posible sin el presidente Putin y sin el presidente Zelenski. Su cooperación sienta un precedente significativo para avanzar hacia la paz en toda la región", añadió Melania Trump.

La inusual interrupción de hostilidades, que terminó el domingo, fue respetada por ambas partes y permitió el desminado de carreteras y la salida de los residentes, tanto hacia Ucrania como hacia Rusia.

El representante ruso, Kirill Dmítriev, expresó, en nombre de Putin, su agradecimiento a Melania Trump por su destacada labor humanitaria al mediar en la tregua de Oleshky, así como por sus esfuerzos para lograr el reencuentro de niños que fueron separados de sus familias a causa de la guerra. Entre ellos se encuentran menores que, presuntamente, fueron secuestrados por Rusia.

La reunión en la Casa Blanca también propició el reencuentro entre la defensora de los derechos humanos de Rusia, Yana Lantratova, y su homólogo de Ucrania, Dmitro Lubinets, quienes forjaron un vínculo inesperado durante el alto el fuego en Oleshky. Ambos estuvieron presentes en la devastada localidad, donde comparecieron juntos ante los medios para informar sobre las labores de evacuación de los residentes y la entrega de ayuda humanitaria.

Las gestiones de la primera dama estadunidense tienen lugar antes de las conversaciones trilaterales que se celebrarán la semana próxima en Abu Dabi, destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, las primeras entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos desde febrero.

Estos diálogos han reavivado las esperanzas de poner fin a la guerra, aunque un reciente acercamiento entre Trump y Putin ha suscitado temores de que Estados Unidos pueda darle la espalda a Kiev.

El presidente de Estados Unidos había prometido terminar la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas tras asumir el cargo en enero de 2025. Sin embargo, sus esfuerzos por alcanzar la paz han sido intermitentes, ya que este año gran parte de su atención se ha centrado en la guerra en Irán.

Zelenski señaló que mantuvo una conversación muy detallada, de una hora y media de duración, con los enviados estadunidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, antes de la reunión en Abu Dabi la semana que viene.

El presidente ucraniano concedió a Melania Trump una distinción nacional por su papel en el alto el fuego de Oleshky, que Lubinets le entregó personalmente en la Casa Blanca.

La primera dama estadunidense sorprendió al mundo cuando anunció en octubre de 2025 que había establecido un canal de comunicación secreto con Putin con el objetivo de reunir a los niños separados por la guerra.

Desde entonces, ha desempeñado un papel diplomático cada vez más importante, aunque discreto, en el conflicto ucraniano, incluso mientras su esposo hace campaña abiertamente para ganar el Premio Nobel de la Paz, a pesar de sus propios esfuerzos fallidos por poner fin a la guerra.