Zelenski otorga una distinción civil a Melania Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, otorgó el miércoles una distinción nacional a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por su papel en la negociación de un alto el fuego parcial que permitió evacuar a civiles de una localidad ocupada por Rusia.

El decreto, publicado en el sitio web de la Presidencia ucraniana, establece la entrega de la Orden de la Princesa Olga de primera clase:

"Por la presente, decreto otorgar la Orden de la Princesa Olga de primera clase a Melania Trump, primera dama de Estados Unidos", señaló el decreto.

El texto reconoció además su labor humanitaria y de derechos humanos:

"Importante contribución personal al apoyo humanitario a Ucrania, así como su activa labor en materia de derechos humanos y obras benéficas", reconoció el decreto.

Una tregua local permitió salir a los civiles

El mes pasado, Melania Trump anunció una tregua localizada entre las fuerzas ucranianas y rusas para permitir que los habitantes de Oleshki, en el frente sur, pudieran abandonar la localidad, tras sufrir durante semanas escasez de alimentos y medicamentos.

Esta inusual pausa en los combates, respetada por ambas partes, permitió retirar minas de las carreteras y facilitar la salida de los residentes hacia Ucrania o Rusia.

La oficina de la primera dama en la Casa Blanca calificó el logro como una iniciativa diplomática sin precedentes:

"Este logro marca una iniciativa diplomática sin precedentes por parte de una primera dama estadunidense", señaló la oficina de Melania Trump en un comunicado emitido el martes por la noche.

Niños ucranianos y reunión en Washington

Melania Trump, quien además ha participado en los esfuerzos para lograr el regreso de niños ucranianos trasladados a Rusia, también anunció que recibirá en Washington a representantes de ambas partes, sin proporcionar una fecha.

En el mismo comunicado, se indicó que la primera dama pronunciará unas palabras sobre el alto el fuego en Oleshki el jueves en la Casa Blanca.