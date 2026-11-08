El Papa León XIV llega a Argentina, segunda escala de su gira sudamericana

El Papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en el inicio de una visita apostólica considerada histórica, al tratarse de la primera presencia de un pontífice en territorio argentino en casi cuatro décadas.

El Santo Padre aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, procedente de Uruguay, como parte de su gira sudamericana que también contempla una visita a Perú.

El mandatario argentino encabezó la recepción oficial del líder de la Iglesia católica al pie del avión, en un encuentro que marca el comienzo de una agenda de actividades religiosas, institucionales y sociales que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento significativo para Argentina, país de profunda tradición católica que no recibía la visita de un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a la nación sudamericana.

Javier Milei recibe al papa León XIV en Buenos Aires

La recepción presidencial en el Aeroparque Jorge Newbery fue el primer acto oficial de la visita del pontífice. Javier Milei recibió personalmente a León XIV, quien posteriormente inició su recorrido por la capital argentina.

El encuentro entre el presidente y el Papa tendrá continuidad en la Casa Rosada, donde está previsto que ambos sostengan una reunión privada como parte de las actividades diplomáticas y protocolares.

La visita también contempla encuentros con autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil.