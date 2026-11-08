El Papa pide en Argentina luchar contra la corrupción y gobernar con integridad

Durante el primer día de su visita oficial a Argentina, el papa León XIV afirmó que la solidez de las instituciones democráticas está estrechamente ligada a la integridad de las autoridades encargadas del servicio público, en un mensaje dirigido a miembros del gabinete del presidente Javier Milei.

En su intervención, el líder de la Iglesia católica enfatizó la urgencia de estructurar estrategias eficaces entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar los desafíos de la delincuencia organizada y el debilitamiento institucional.

El pontífice hizo hincapié en que el combate a las redes criminales demanda no solo recursos operativos, sino una postura ética firme por parte de los funcionarios públicos para mantener la credibilidad del Estado.

En ese sentido, sostuvo que el actuar ético de los servidores públicos es el pilar que sostiene la legitimidad ante la población.

"La solidez de las instituciones depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos", aseveró el pontífice durante su disertación.

La visita pastoral y de Estado del pontífice a suelo argentino contempla encuentros con diversos sectores de la sociedad civil y reuniones bilaterales enfocadas en la cohesión social y el fortalecimiento democrático en la región.