Trump admite que su política de deportaciones fue "demasiado dura"

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en una entrevista este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

"Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales.

Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.

Sin embargo, el viernes Trump nombró al artífice de esa política de línea dura, Stephen Miller, como su jefe de gabinete, lo que se augura como una contraofensiva tras la derrota republicana.

Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldó a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos (midterms) suelen operar como un plebiscito sobre la gestión del presidente en turno.

La agenda de deportaciones masivas y el uso de fuerzas federales en la frontera sur representaron uno de los ejes centrales de la narrativa del Ejecutivo federal; sin embargo, las tensiones sociales derivadas de los abusos policiales y la afectación a comunidades fronterizas derivaron en un castigo electoral en las urnas por parte del electorado moderado e independiente.

El nombramiento de figuras de línea dura en la Casa Blanca anticipa un escenario de reestructuración política para encarar la segunda mitad del periodo presidencial.