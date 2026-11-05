Rechaza corte de EU amparo de Inés Gómez Mont; enfrenta extradición a México

La corte federal en Miami rechazó el recurso de habeas corpus que presentó la defensa de Inés Gómez Mont para tratar de sacarla de un centro de detención por violaciones migratorias.

El magistrado Jeffrey Kuntz determinó que ese recurso, equivalente a un amparo, no procede en su corte porque la ex presentadora tiene un caso que corresponde a una corte federal de migración, distinta de la suya.

El juez sugirió que, en una corte federal de migración, Inés Gómez Mont podría obtener la libertad condicional bajo fianza para salir del centro de detención.

Aunque los documentos en la corte federal están sellados y, por tanto, se desconocen las razones por las que la defensa de Gómez Mont solicitó el amparo, este podría deberse a que la expresentadora y su esposo solicitaron asilo político en Estados Unidos en 2022, con el argumento de ser perseguidos políticos en México.

Sin embargo, aun si sale libre, enfrenta la solicitud de detención con fines de extradición que presentó en septiembre la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso pendiente de asilo habría podido suspender o retrasar la deportación de Inés Gómez Mont o su extradición a petición de México, pero, bajo la administración del presidente Donald Trump, el hecho de que ahora tenga un caso pendiente de asilo es irrelevante para que sea expulsada del país, especialmente si el ICE argumenta que tiene antecedentes penales en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que se trate de persecución política y ha dicho que México espera que pueda proceder la extradición.

El diario The Washington Post informó recientemente que, desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca, unos 440 mil solicitantes de asilo con procesos pendientes han sido deportados.