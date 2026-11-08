Nuevo jefe de gabinete de Trump tiene historial de proponer ataques contra cárteles en México

Stephen Miller, el arquitecto de la política anti inmigrantes del presidente Donald Trump y ahora nuevo jefe de su gabinete, tiene un extenso historial de propuestas de atacar con fuerza militar a los cárteles en territorio mexicano.

Además de ser el impulsor de la destrucción de barcos pescadores presuntamente por actividades de narcotráfico.

Miller ha equiparado en cada ocasión que habla del tema a los cárteles narcotraficantes con al Qaeda y el Estado Islámico.

Miller y su equipo comenzaron a discutir una “nueva guerra contra las drogas” que incluiría ataques militares a cárteles y presuntos traficantes en México desde diciembre del 2025, de acuerdo con información de ese mes de The Washington Post.

Los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan corroboraron esos planes en su recientemente publicado libro “Cambio de régimen”.

El libro dice que Miller trató de cumplir la promesa de Trump de utilizar al ejército contra los cárteles mexicanos, pero la cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum complicó su propuesta, al no permitir ataques militares estadounidenses en México.

“Toda la franja física de nuestra frontera sur, en el lado mexicano, está bajo el control de estas organizaciones narco-terroristas. Lo que ocurre allí, lo deciden y lo controlan ellos. No hay cuestión más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estas organizaciones”, dijo Miller en discurso en noviembre del 2025.

Para Miller, los narcotraficantes han sido detenidos en la frontera estadunidense únicamente mediante el uso de las fuerzas armadas.

Dijo en esa ocasión que los cárteles controlaban territorio, disponían de fuerzas propias y podían dominar gobiernos mediante asesinatos de dirigentes.

Esa comparación equiparó el combate al narcotráfico con las operaciones militares antiterroristas.

En julio de este año, en discurso ante el Pentágono, Miller aseguró que “En México, hoy una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona. Y esto es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera”.

Reiteró que “como Organizaciones Terroristas Extranjeras, los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que el Estado Islámico o Al Qaeda”.

Ese aspecto de legalidad que ha mencionado ha sido la base de la destrucción con drones del Pentágono de 80 lanchas de pescadores a partir del 2 de septiembre del 2025, con un saldo de 243 muertos.

El Pentágono no ha presentado pruebas de narcotráfico en ninguna de esas destrucciones, pero autoridades dominicanas informaron que incautaron una tonelada de cocaína ceca del sitio donde el Pentágono destruyó una lancha el 19 de septiembre del 2025.

Una de esas lanchas fue destruida cerca de Manzanillo. El 16 de febrero de 2026, misiles lanzados por fuerzas de Estados Unidos destruyeron embarcaciones en el Pacífico cerca de Nayarit. En ese evento en específico murieron 8 pescadores mexicanos, de acuerdo con una investigación de Los Ángeles Times.

Siete de los fallecidos eran pescadores legales residentes de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit; y uno más de Cabo Corrientes, Jalisco.

Mientras el Comando Sur justificó el bombardeo en redes afirmando que se trataba de "narcoterroristas", familiares y miembros de la comunidad pesquera local confirmaron a la prensa que eran trabajadores dedicados a actividades legales que desaparecieron en el mar tras los ataques.