Trump presume fuerza militar contra Irán: “tenemos la mejor armada del mundo”

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mundo ha sido testigo de la fuerza de sus fuerzas armadas en contra del régimen iraní. El mandatario destacó el papel de marineros y aviadores en lo que calificó como “una de las operaciones militares más complejas y exitosas de todos los tiempos”.

Trump afirmó que, al inicio del conflicto, Irán lanzó misiles contra países que no estaban involucrados con el objetivo de apoderarse de Oriente Medio. Señaló que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, argumentando que “si las tuvieran, las usarían”.

El presidente aseguró que la ofensiva estadounidense ha debilitado gravemente a las fuerzas iraníes: “La diferencia entre ellos y nosotros es que hace dos semanas tenían una armada. Ahora no tienen ninguna. Está toda en el fondo del mar. 58 barcos hundidos en dos días. Tenemos la mejor armada del mundo”.

Situación en Venezuela

En su intervención, Trump también habló sobre Venezuela, recordando una operación militar en la que, según sus palabras, se demostró la capacidad del ejército estadounidense. “Cuando tomamos Venezuela en cuestión de minutos, subimos a alguien a un helicóptero que estaba bien custodiado con miles de personas y puertas de hierro, demostramos que somos el ejército más grande y más fuerte del mundo”, afirmó.