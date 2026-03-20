Misil iraní impacta en la Ciudad Vieja de Jerusalén

La Media Luna Roja de Jerusalén informó que fragmentos de un misil disparado desde Irán impactaron este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, dejando al menos una persona herida por metralla. La agencia AFP atestiguó las fuertes explosiones que se escucharon en la ciudad tras la llegada de una nueva oleada de misiles.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa una columna de humo saliendo desde la Ciudad Vieja, aunque aún no se ha concretado el punto exacto donde cayó parte del proyectil.

El Ejército israelí anunció este viernes el asesinato de dos altos cargos de inteligencia iraníes. Se trata del general Ismael Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas paramilitares del Basij, y de un alto mando del Ministerio de Inteligencia identificado como Mehdi Rastami Shmastan.

De acuerdo con el comunicado militar, Ahmadi desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de “ataques terroristas” llevados a cabo por las fuerzas del Basij, además de ser responsable de imponer los valores del régimen iraní en distintos ámbitos. Por su parte, Rastami Shmastan era considerado un funcionario clave dentro del Ministerio de Inteligencia, con participación en operaciones contra Israel.

Con información de AFP