Fiscales de Estados Unidos investigan a Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotráfico

El diario The New York Times informó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaría bajo investigación por parte de autoridades judiciales de Estados Unidos. Según la publicación, el Departamento de Justicia adelanta indagaciones para determinar si el mandatario colombiano tendría vínculos con redes de narcotráfico.

De acuerdo con tres fuentes con conocimiento directo del caso, citadas por el medio, Petro estaría siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales en Estados Unidos ubicadas en Manhattan y Brooklyn. Ambas habrían activado equipos especializados en delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La información divulgada por el periódico estadounidense no detalla el alcance de las indagaciones ni los posibles escenarios judiciales, pero subraya que se trata de un proceso en curso. La investigación se centra en posibles nexos con organizaciones criminales que operan en el ámbito del narcotráfico, un tema históricamente sensible en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales del gobierno colombiano ni del propio presidente Petro respecto a la publicación. Tampoco se han emitido comunicados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que mantiene la información en el terreno de las revelaciones periodísticas sustentadas en fuentes anónimas.

Trump señaló a Petro de tener nexos con el narcotráfico

Desde 2025, la relación entre Bogotá y Washington se deterioró cuando Donald Trump acusó públicamente a Gustavo Petro de liderar el narcotráfico, lo que derivó en la revocación de su visa estadounidense y en el anuncio del cese de subsidios a Colombia. La Cancillería colombiana rechazó esas declaraciones, calificándolas de ofensivas y una amenaza a la soberanía nacional.

En febrero de 2026, Petro viajó a la Casa Blanca para reunirse con Trump en un intento de recomponer la relación. El encuentro fue descrito como un esfuerzo por lograr un “borrón y cuenta nueva”, dado que Colombia, primer productor mundial de cocaína, necesita del apoyo de Estados Unidos para mantener la presión militar en las zonas de cultivo y recuperar la certificación de su lucha antinarcóticos, perdida el año anterior.

Papel durante la captura de Maduro

Tras el operativo militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Petro se posicionó como mediador regional. Desde Bogotá, propuso un gobierno de transición en Venezuela y una amnistía política para facilitar la salida del chavismo sin un colapso institucional.

Su postura buscó equilibrar la presión internacional con la necesidad de estabilidad en la región, aunque fue criticada por sectores que lo acusaron de suavizar la narrativa contra el régimen venezolano.