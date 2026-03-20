Trump tacha de "cobardes" a los aliados de la OTAN por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra la OTAN, a la que calificó como un “tigre de papel” por no sumarse a las acciones militares contra Irán. El mandatario cuestionó la falta de apoyo de los aliados en un momento en que la tensión energética mundial se ha intensificado tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que, tras lo que considera una “victoria militar” frente a Irán, los países aliados ahora se quejan del alza en los precios del petróleo, pero no colaboran para reabrir el estrecho de Ormuz. El bloqueo de esta vía estratégica, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, ha afectado directamente el suministro global y disparado los precios internacionales.

El mandatario aseguró que la reapertura del estrecho sería una operación sencilla y criticó la falta de disposición de los aliados para participar en ella. Según sus declaraciones, Estados Unidos podría llevar a cabo la acción sin apoyo externo, pero insistió en que los países que dependen de la ruta deberían asumir responsabilidades en la seguridad de la navegación.

Trump y la OTAN en el conflicto con Irán

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, Trump ha insistido en que la OTAN debe involucrarse directamente en la seguridad del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. El mandatario advirtió que la Alianza se enfrenta a un “futuro muy malo” si los países europeos no colaboran en la apertura y protección de esa vía marítima.

En sus declaraciones, Trump criticó que varios aliados europeos se negaran a sumarse a la misión de protección de petroleros, lo que consideró una falta de compromiso en un momento de crisis global. Europa, por su parte, descartó una operación formal de la OTAN en la zona, argumentando que una intervención militar podría escalar aún más el conflicto.

España en la mira de Washington

La tensión se agravó con España, país al que Trump llegó a sugerir expulsar de la OTAN por incumplir los objetivos de gasto militar. En 2025, el presidente estadounidense impulsó que los miembros de la Alianza elevaran su inversión en defensa hasta el 5% del PIB, pero el gobierno de Pedro Sánchez rechazó esa meta, calificándola de incompatible con el estado de bienestar. Esta postura ha sido utilizada por Trump para cuestionar la fiabilidad de España como socio estratégico en medio de la guerra con Irán.

El presidente francés Emmanuel Macron ha sido uno de los líderes europeos más críticos frente a la presión de Trump. Macron ha señalado que la OTAN no debe convertirse en un instrumento unilateral de Estados Unidos y que cualquier acción en Medio Oriente debe ser consensuada entre los miembros de la Alianza. Su postura refleja la preocupación de varios países europeos de que una intervención directa en Irán pueda arrastrar a la OTAN a un conflicto de gran escala sin un plan claro de salida.