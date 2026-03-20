Estados Unidos confirma nuevo ataque contra lancha en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron este viernes que llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico, en el marco de la operación Lanza del Sur. El comunicado del Comando Sur señaló que tres personas sobrevivieron al bombardeo, aunque no se especificó si hubo víctimas mortales adicionales.

De acuerdo con el Pentágono, se trató de “un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones terroristas designadas”. La inteligencia estadounidense confirmó que la lancha transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de tráfico internacional de drogas.

El comunicado fue acompañado por un video de 16 segundos en blanco y negro en el que se observa la explosión de la embarcación mientras navegaba. Tras el ataque, el Comando Sur notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

La operación Lanza del Sur fue lanzada en septiembre de 2025 en el área de responsabilidad del Comando Sur, con el objetivo de incrementar la presión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el 3 de enero de 2026. Desde entonces, se han realizado más de 40 bombardeos contra lanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques que han dejado más de 150 muertos.

Declaraciones de Trump

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump destacó que la captura de Maduro en Caracas demostró la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses: “Somos el ejército más poderoso del mundo”.

En el mismo evento, aseguró que la guerra contra Irán “ni siquiera está competida” debido a la superioridad militar de Estados Unidos, y elogió el trabajo del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

El ataque contra la lancha en el Pacífico se suma a la serie de operaciones militares que Estados Unidos ha intensificado en distintos frentes, vinculando la lucha contra el narcotráfico con la estrategia de presión sobre gobiernos y actores considerados hostiles.

Trump clasificó a los cárteles como terroristas

Donald Trump anunció que su gobierno califica a los narcotraficantes como terroristas, una decisión que busca endurecer la persecución internacional contra los cárteles y ampliar las facultades militares de Estados Unidos en operaciones fuera de su territorio

Trump justificó la decisión señalando que los cárteles no solo representan un problema de seguridad interna, sino que operan como organizaciones transnacionales capaces de desestabilizar gobiernos y economías.

Al ser considerados terroristas, Estados Unidos puede aplicar sanciones más severas, congelar activos y desplegar operaciones militares con mayor respaldo legal. La medida fue recibida con preocupación en América Latina, pues abre la puerta a una intervención más directa en países donde operan estas organizaciones.