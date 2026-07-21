Ucrania reestructura su cúpula militar: Zelenski destituye al jefe del Ejército

El mando de la defensa ucraniana registró su ajuste más drástico en los últimos meses.

En un mensaje a la nación, el presidente Volodímir Zelenski anunció la remoción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, nombrando en su reemplazo a Mijailo Drapati para encabezar la reestructuración operativa del Estado Mayor.

El movimiento busca recomponer la línea de mando tras semanas de disputas internas que minaron la cohesión entre la cúpula militar y el Ministerio de Defensa.

"He decidido que Mijailo Drapati se convierta en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Junto con Mijailo, Yevheni Jmara (actual ministro de Defensa) y Pavlo Palisa )jefe adjunto de la oficina del presidente) hemos determinado cómo actualizar la configuración del Estado Mayor", declaró el mandatario en su discurso.

Pese a su salida, Zelenski reconoció el papel fundamental de Sirski en momentos clave de la resistencia armada, destacando su liderazgo durante la defensa de Kiev, la exitosa contraofensiva en Járkov y las recientes operaciones en la región de Kursk.

Ruptura en Defensa e intrigas internas

El cese de Sirski se produce como réplica directa a la previa salida de Mijailo Fedorov, quien asumió la cartera de Defensa en enero de 2026 y cuya destitución desencadenó manifestaciones en las calles. Zelenski argumentó que la salida de Fedorov respondió a una insostenible falta de unidad y comunicación directa entre el Ministerio y la Jefatura del Ejército.

Por su parte, Fedorov dejó el cargo señalando a los altos mandos militares por obstaculizar un plan de modernización tecnológica, descentralización y digitalización del Ejército:

"En vez de buscar la derrota de Rusia, buscó la manera de dividir al país (...) Prefiere urdir intrigas y creer que alguien le dio órdenes a algún medio de comunicación, en lugar de centrarse en lo que realmente está sucediendo", reprochó el exministro al exponer la resistencia interna que enfrentó su gestión.

Manifestantes se congregan en Kiev por tercer día consecutivo para denunciar la decisión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de destituir al ministro de Defensa, Mijailo Fedorov. Louis Lemaire-Sicre/Le Pictorium/ DPA

La nueva cúpula conformada por Drapati y Jmara asumirá de inmediato las riendas de la estrategia militar para intentar estabilizar el frente de batalla y coordinar la presión internacional contra Moscú.

Con información de DPA