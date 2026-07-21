Francia prohíbe acceso a redes sociales para menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó este martes una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años, convirtiendo al país en el primero de Europa en adoptar una “mayoría digital”. La iniciativa responde a la creciente preocupación mundial por el impacto de plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube en la salud y seguridad de los menores.

La secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, celebró la decisión afirmando: “Francia abre el camino al convertirse en el primer país de Europa en adoptar una mayoría digital”.

La nueva legislación entrará en vigor el 1 de septiembre, justo a tiempo para el inicio del próximo curso académico. A partir de esa fecha, los menores de 15 años no podrán abrir cuentas en redes sociales. Las plataformas tendrán un plazo adicional de cuatro meses para cerrar las cuentas ya existentes y deberán implementar un sistema de verificación de edad aprobado por el regulador francés de protección de datos.

Las empresas de redes sociales han manifestado su oposición a las prohibiciones generales, argumentando que ya cuentan con medidas de protección para usuarios jóvenes, como restricciones de edad y controles parentales. Sin embargo, también han asegurado que cumplirán con la normativa cuando los gobiernos la promulguen.

Francia sigue los pasos de Australia, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida francesa marca un precedente en Europa y podría influir en otros países que evalúan regulaciones similares.

La Comisión Europea trabaja actualmente en su propia normativa para regular las redes sociales en todo el continente, con el objetivo de proteger a los jóvenes. El organismo tendrá voz en determinar si la ley francesa respeta la legislación europea vigente.

El presidente Emmanuel Macron ha defendido públicamente la necesidad de limitar el uso de dispositivos digitales entre los jóvenes. En abril, instó a los estudiantes a “apagar sus teléfonos y leer para convertirse en mejores ciudadanos”, reforzando el mensaje de que la nueva ley busca fomentar hábitos más saludables y responsables.

Con información de Reuters.