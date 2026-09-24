Ecuador y Estados Unidos desarticulan banda vinculada al CJNG

La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos y la DEA, desmanteló una organización criminal presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, ejecutado durante la madrugada en tres provincias del país andino, dejó como resultado la detención de 30 personas, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La acción se desarrolló en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, localidades de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. En el operativo participaron más de 320 agentes de la Policía Nacional y 50 miembros del Comando Sur estadounidense, quienes lograron capturar cabecillas, financistas y operadores de una estructura dedicada al narcotráfico internacional.

De acuerdo con las autoridades, la organización no tenía relación con bandas locales, sino conexión directa con el CJNG. La investigación, que tomó cerca de ocho meses, reveló que la red se encargaba del acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa a través de los puertos de Guayaquil y Machala.

Ecuador y Estados Unidos desarticularon una banda vinculada al CJNG en un operativo conjunto que dejó 30 detenidos en tres provincias. Especial

Las operaciones contra esta estructura han significado una afectación de aproximadamente 322 millones de dólares, correspondientes a cargamentos de droga decomisados a lo largo del año.

El ministro Reimberg destacó que la cooperación internacional fue clave para desmantelar la red y reafirmó el compromiso de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

A través de su cuenta de X, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció el trabajo en conjunto con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar a "un enemigo que cruza fronteras".