Siete de cada diez electores latinos reprueban el desempeño de Trump

A escasos 40 días de las elecciones intermedias, el electorado latino que llevó de regreso a Donald Trump a la Casa Blanca, ahora se dispone a votar en clara mayoría en contra de los aspirantes al congreso y al senado que han apoyado las medidas del presidente en todas las áreas, principalmente en la economía y la migración.

Hoy, siete de cada diez electores latinos reprueban el desempeño del presidente, y si las elecciones tuvieran lugar hoy mismo, el 63 por ciento votaría por candidatos demócratas al congreso y el 66 por ciento por los demócratas que aspiran al senado, de acuerdo con resultados de encuesta de Siena y el diario The New York Times.

Solamente el 16 por ciento de los votantes latinos aprueba el trabajo del presidente.

Únicamente los electores afroamericanos desaprueban al presiente en mayor cantidad que los latinos, y también son los únicos que votarán de forma más masiva pro candidatos demócratas. La diferencia entre ambos electorados es que los afroamericanos continuamente se han opuesto a Trump y sus medidas, mientras que los latinos fueron clave para que ganara la presidencia por segunda vez.

El 34 por ciento de los latinos en la encuesta se definió independiente, 43 por ciento dijo que es demócrata y solo el 16 por ciento republicano.

El 30 por ciento de todos los latinos respondió que había votado por Trump en las elecciones del 2024.

Adicionalmente, la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, había advertido la semana pasada al presidente que los latinos votarán contra los republicanos debido a las redadas masivas y medidas contra migrantes.

Salazar dijo ahora que el 70 por ciento de los latinos se opone a la política migratoria de Trump, pero la misma congresista enfrenta críticas porque ha votado en favor de cada vez mayores financiamientos para el ICE.