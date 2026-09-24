El Papa León XIV inicia visita pastoral en Francia; Inteligencia Artificial destacan en su agenda

Francia recibirá al Papa León XIV este viernes 25 de septiembre para una visita pastoral de cuatro días que desde los primeros minutos y horas captará la atención de millones de seres humanos en el mundo, incluidos los principales jefes de estado y los dueños de las tecnologías de última generación.

Las campanas de todo el país europeo repicarán varios minutos para avisar que el avión del Papa tocó suelo parisino a eso de las diez de la mañana y en seguida, el presidente Emmanuel Macron se entrevistará con él en la primera visita de un Papa a ese país después de 18 años de espera, la cual se reunirá a más de un millón de franceses en las calles de París, Lourdes y Metz.

Luego de las ceremonias de bienvenida, el Pontífice protagonizará otro momento inédito en su magisterio de apenas un año cuatro meses cuando se dirija por la tarde del viernes a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), misma que tiene su sede principal en París.

A partir de ese momento, Robert Prevost se convertirá en el segundo Papa en tomar el micrófono en el importante foro - sin ser un estado miembro - para alertar al planeta y a la humanidad de los peligros, amenazas y riesgos que trae consigo la prevalencia de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, tal como lo describió en su primera encíclica Magnifica Humanitas meses atrás.

La voz del líder de los católicos en el mundo será escuchada por los representantes de los 194 países que forman parte de la UNESCO y 46 años después de que Juan Pablo II se pronunció ahí mismo en contra de la utilización de las armas nucleares y el analfabetismo.

León XIV llegará a la UNESCO a invitación de su director general Kalhed El-Enany en medio de un contexto mundial en donde los propios desarrolladores de la inteligencia artificial han reconocido la posibilidad de que dicha tecnología pueda salirse del control humano, mientras jefes de estado de potencias como China y Estados Unidos han mostrado oposición a ralentizar su avance.

En su discurso a las naciones del mundo, se prevé que León XIV se pronuncie por trabajar desde los gobiernos, las universidades y las empresas para evitar que el desarrollo acelerado de la IA ocasione daños no deseados a los seres humanos y al planeta, haciendo énfasis en proteger a las generaciones más jóvenes.

UNESCO busca moderar debate sobre la IA

Con esa intención, la UNESCO preparó una jornada más amplia que no solo contempla el discurso del Pontífice ante la asamblea general, sino la realización de tres mesas de debate durante toda la mañana de ese día en su sede principal a lo largo de las cuales expertos se referirán a puntos cruciales de la era digital como los sesgos algorítmicos, la protección de datos personales, el respeto por la dignidad humana y la rendición de cuentas.

De esta forma la UNESCO ha hecho saber a través de su director general, Kalhed El-Enany la intención de que la organización pueda convertirse en una especie de "moderador" en el debate surgido alrededor de los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial, trabajando de la mano con el Vaticano, estado que cuenta con un observador permanente desde que fue creado el organismo multinacional hace ya más de 70 años.

La IA preocupaba desde el 2021 a 193 países

De acuerdo con la investigación realizada por Grupo Imagen, el acontecimiento busca estrechar la colaboración entre la Santa Sede y la UNESCO a fin de revitalizar y ampliar el uso de uno de los primeros mecanismos que adoptó el organismo multinacional desde el 2021 relativo a criterios de ética en el uso de la inteligencia artificial.

Los criterios de la UNESCO después de casi seis años de haber sido creados se encuentran vigentes en más de 80 países en el mundo, a pesar de que en noviembre del 2021 los 193 estados miembro en aquel entonces los respaldaron como una vía para robustecer los marcos legales en sus países frente al uso de dicha tecnología, tras admitir - en conferencia general - "repercusiones positivas y negativas profundas y dinámicas de la inteligencia artificial (IA) en las sociedades, el medio ambiente, los ecosistemas y las vidas humanas", se lee en la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO.

En aquél entonces se advertía ya que la recomendación no debía interpretarse como "un obstáculo a la innovación", mas sí como una guía para las personas "a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la IA en los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas".

Además, se interpretó la recomendación por los estados firmantes como "una base para aceptar o rechazar las tecnologías de la IA".

La IA es algo así como "una especie creada por el hombre que hay que regular"

En un tiempo en el que la ficción cinematográfica pareciera volverse realidad dado que es posible que "una IA se salga de un laboratorio para robarle a otro", Grupo Imagen buscó la opinión y el conocimiento de expertos con el objetivo de comprender mejor a qué nos enfrentamos cuando los dueños de la inteligencia artificial lanzan mensajes de preocupación por escenarios no previstos y el Papa León XIV se dispone a refrendar ante el mundo que hay que hacer un buen uso de la inteligencia artificial.

Para la doctora Marilú Rojas Salazar, investigadora del departamento de ciencias religiosas de la Universidad Iberoamericana y Giancarlos Candanedo Páez, sacerdote y doctor en derecho canónico la presencia de León XIV en la UNESCO y lo que diga será sin lugar a dudas relevante, pues a diferencia de la época en la que Juan Pablo II se dirigió a los estados y gobiernos del mundo por el riesgo de generar y utilizar armas nucleares, hoy el desafío es distinto y se incrementan los riesgos al estar en manos de empresarios y tecnócratas el desarrollo de la inteligencia artificial.

A continuación se reproducen algunos de los extractos más sobresalientes de ambas entrevistas realizadas por separado por Grupo Imagen.

- ¿Es relevante la presencia de León XIV en la UNESCO?, doctora Marilú Rojas.

Su voz es importante puesto que es la voz de un jefe de estado y como líder religioso y moral de millones de personas en el mundo, también es relevante; sobre todo por el último documento que ha sacado, la encíclica sobre la dignidad humana ante la inteligencia artificial. Es justo lo que hoy estamos debatiendo (...) y las relaciones que tiene el ser humano con el medio ambiente e indudablemente con la tecnociencia.

Hemos llegado a una era, la era de la inteligencia artificial, que es una era que llegó para quedarse y como dice el Papa, la iglesia no busca ir para atrás, solo que tenemos que aprender a convivir y a reglamentar éticamente a la IA porque - así lo diría yo - es "una especie creada por la humanidad" que no tendría que convertirse en una herramienta de autodestrucción.

-¿Cómo ha cambiado el mundo en 46 años?

Todo ha cambiado mucho (...) y está de por medio el papado de Francisco que nos alertó ante la devastación ecológica. Hoy hablamos de la sobrevivencia de la especie humana y también la sobrevivencia del planeta. Eso marca diferencias. Estamos hablando del gobierno de la tecnología, de las tecnologías que son llevadas por los grandes empresarios que no están pensando en la sobrevivencia de la especie humana, del planeta, del agua; sino más bien están pensando en la sobrevivencia de unos cuantos.

Por eso espero que la intervención del Papa en la UNESCO sea "una palabra profética", con profundidad ética, llamando a las conciencias del orden mundial internacional, una llamada directa a quienes están gobernando al mundo y a quienes son los dueños de la inteligencia artificial (...) La humanidad, las especies están en manos de una transacción comercial internacional.

No soy alarmista, la inteligencia artificial es una herramienta muy buena que tenemos que utilizar en la pedagogía, la ciencia, la medicina, claro que sí. Los riesgos están cuando la tecnociencia hace creer a ciertos personajes que son los dueños para poder comerciar sobre la vida y la subsistencia del planeta.

A mí me parece un constante peligro el hecho de que haya llegado la inteligencia artificial para la utilización de drones y armas nucleares y armas de todo tipo de destrucción masiva.

Los tecnócrtatas son los que gobiernan al mundo y los líderes religiosos, los líderes políticos tendrían que estar haciendo más conciencia de esto y la encíclica que sacó el Papa no solo es para creyentes, es para todo el mundo.

No es ciencia ficción

En la visión del doctor Giancarlos Candanedo, la visita de León XIV a la UNESCO es trascendental al elegir al multilateralismo como forma de generar conciencia de lo peligroso que sería que una tecnología como esta caiga en manos "incongruentes, maléficas o insensatas" ya que no se trata de ciencia ficción.

-¿Por qué elige la UNESCO el Papa?, doctor Candanedo.

El Papa aboga por ir a las Naciones Unidas dedicadas a la educación, la ciencia y el arte para decir dialoguemos, es importante que pongamos por encima de todo a las personas (...) estamos en un tiempo en el que lo que veíamos en películas de ficción puede ser una realidad y lo están diciendo estos días los líderes, los desarrolladores de Anthropic, OpenAI, porque se han dado cuenta que los modelos que ellos mismos han creado han comenzado a actuar de modo autónomo y han invadido otras inteligencias artificiales.

La Santa Sede es un observador permanente en la UNESCO, es una institución que no tiene ningún interés particular, solo la dignidad de la persona por eso el Papa es un interlocutor muy válido, no acude a la UNESCO para buscar el beneficio para su país sino para toda la humanidad.

-La recomendación de la UNESCO sobre la IA data del 2021, ¿qué pasó?

Hoy en día, la inteligencia artificial no la manejan los estados. Es un ente privado. Entonces, aquí, es un mayor reto no solamente para la iglesia o para el Papa, para los estados en general porque estamos hablando de que personas privadas están desarrollando tecnología fuera, por lo menos en estos momentos, del alcance jurídico de los estados, que sabemos donde comienza, pero no sabemos a dónde puede terminar.

Esto es el gran reto (...) posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuál era el gran temor de la humanidad? Una tercera Guerra Mundial, sobre todo motivada por temas nucleares. ¿Quién manejaba esos arsenales y demás? Lo manejan los estados (...) Ahora estamos en una circunstancia totalmente distinta. Ningún estado se ha abrogado la responsabilidad del desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos hablando con inversionistas, con empresarios, por lo tanto, tenemos que abogar a la moral y a la ética de la humanidad para que todos responsablemente asumamos las consecuencias de lo que estamos llevando adelante.

El Papa León XIV emitirá su discurso ante la UNESCO a escasas semanas de que Estados Unidos y Nicaragua abandonen formalmente la organización surgida en 1945, mientras China seguirá formando parte el organismo dedicado a promover la educación, la cooperación científica y la cultura de los pueblos.