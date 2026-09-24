Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Nigeria vinculado a cártel nigeriano-mexicano

La Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria anunció el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en la comunidad de Eziama, Obeagu, estado de Enugu, operado por una red criminal con nexos en México.

En la operación fueron arrestados Chukwu Obumneme Christopher, alias Brown, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, alias George, de 60 años, acusados de coordinar la producción de metanfetamina en asociación con Rodríguez Villanueva, miembro de un cártel mexicano con base en la Ciudad de México, actualmente prófugo.

La NDLEA desmanteló en Enugu un laboratorio de metanfetamina operado por un cártel nigeriano-mexicano; dos cabecillas fueron detenidos y tres implicados siguen prófugos. Especial

La investigación de la Unidad de Operaciones Especiales (SOU) rastreó los movimientos de Brown entre Lagos, Enugu y Anambra, hasta ubicar el complejo en Obeagu. El laboratorio estaba equipado con reactores y aparatos de destilación improvisados, capaz de producir metanfetamina en cantidades comerciales.

En el registro se incautaron grandes volúmenes de precursores químicos, entre ellos metilamina, alcohol isopropílico, ácido clorhídrico, tolueno, acetona, hidróxido de sodio, N-fenilacetamida, acetato de plomo y ácido tartárico. En la residencia de George se hallaron además tanques de combustible, quemadores de gas, deshidratadores y 11 kilos de efedrina.

La NDLEA desmanteló en Enugu un laboratorio de metanfetamina operado por un cártel nigeriano-mexicano; dos cabecillas fueron detenidos y tres implicados siguen prófugos. Especial

Los detenidos fueron presentados ante la jueza Mabel Taiye Segun-Bello del Tribunal Federal Superior de Enugu, acusados de cinco cargos relacionados con conspiración, gestión y financiación de narcotráfico, además de posesión ilegal de precursores químicos. La audiencia fue fijada para el 21 de octubre de 2026.

El presidente de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, elogió la operación y aseguró que Nigeria no será refugio para cárteles transnacionales. Reiteró que las operaciones de inteligencia y las alianzas internacionales continuarán para cerrar las lagunas legales explotadas por los narcotraficantes.

Nigeria refuerza acciones contra cárteles mexicanos

Nigeria ha intensificado sus operativos contra organizaciones criminales transnacionales, particularmente aquellas vinculadas a cárteles mexicanos que han expandido sus operaciones hacia África.

Por su ubicación y condiciones socioeconómicas, se ha convertido en un punto de interés para los cárteles mexicanos. Los decomisos muestran que el país ya es un punto relevante en la red global de drogas y forma parte de una estrategia más amplia de producción y distribución.

En los últimos meses, la NDLEA ha realizado detenciones de ciudadanos extranjeros, en un esfuerzo por frenar la instalación de laboratorios clandestinos de metanfetamina en su territorio.

Expansión hacia África

De acuerdo con el Comando África de Estados Unidos (Africom), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han extendido sus actividades hacia el continente africano.

Autoridades estadounidenses señalan que estas organizaciones están vinculadas con once de los doce laboratorios de metanfetamina detectados en la región.

Operativo en Ogun

En mayo de 2026, la NDLEA desmanteló un laboratorio de gran escala en el estado de Ogun, considerado el más grande descubierto en Nigeria hasta la fecha. El complejo estaba oculto en un área boscosa y contaba con infraestructura industrial para producir metanfetamina en cantidades significativas. Durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos.

Las autoridades incautaron químicos valuados en aproximadamente 362 millones de dólares, además de la mayor cantidad de cocaína registrada en la historia del país. El hallazgo evidenció la magnitud de las operaciones y el papel de Nigeria como punto estratégico en la cadena de producción y distribución de drogas hacia Europa y Medio Oriente.

Detención en Lagos

Meses después, en septiembre de 2026, la NDLEA anunció la captura de Arturo Carrera Loaiza en Lagos. Según las investigaciones, Carrera Loaiza encabezaba una red de laboratorios clandestinos en los estados de Ogun, Oyo y Ebonyi. Su detención se produjo tras un seguimiento de varios meses que lo vinculó con la instalación de fábricas de metanfetamina en comunidades rurales.

La NDLEA de Nigeria detuvo al mexicano Arturo Carrera Loaiza, acusado de liderar una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Ogun, Oyo y Ebonyi. Especial

En los operativos relacionados se aseguraron 442 kilos de acetona, 37 kilos de tolueno, ácido clorhídrico y reactores industriales, lo que confirma la capacidad técnica de las instalaciones y la participación de especialistas extranjeros en su operación.

Estrategia contra cárteles mexicanos

El presidente de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, ha reiterado que Nigeria no permitirá que su territorio sea utilizado como refugio por cárteles internacionales.

La estrategia oficial se centra en la cooperación con agencias extranjeras, el fortalecimiento de la inteligencia y la aplicación de la ley en zonas rurales donde los laboratorios suelen instalarse.

Marwa ha subrayado que la lucha contra el narcotráfico requiere coordinación internacional, dado que las organizaciones criminales operan con redes transnacionales y recursos que superan las capacidades de un solo país.

Nigeria ha buscado apoyo de aliados como Estados Unidos y Francia para fortalecer sus capacidades de investigación y combate al narcotráfico.