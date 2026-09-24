Anuncia Delcy Rodríguez en la ONU renacer de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convirtió su participación en la 81 Asamblea General de Naciones Unidas en la principal presentación internacional de la nueva etapa política venezolana, con un discurso centrado en la transformación institucional y la reconciliación interna y una intensa agenda de reuniones con Estados Unidos, Naciones Unidas, organismos financieros internacionales y gobiernos de América Latina, el Caribe y Europa.

La presencia de Rodríguez en Nueva York es el regreso de un jefe de Estado venezolano a la Asamblea General por primera vez desde 2018 y su primer viaje a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia encargada en enero.

En apenas unos días, Rodríguez se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump; con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; con los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; y con dirigentes de Trinidad y Tobago, Países Bajos y Chile. También mantuvo un breve intercambio con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ante la Asamblea General, Rodríguez presentó esa reapertura exterior como parte de una transformación más amplia dentro de Venezuela.

“Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su Renacer”, afirmó, al describir una hoja de ruta “ordenada, institucional y verificable” destinada, según explicó, a construir un país “más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo”.

Rodríguez anunció reformas estructurales en los ámbitos político, económico e institucional y dedicó una parte central de su intervención a la necesidad de superar años de polarización.

En uno de los principales anuncios de su discurso, aseguró que habrá elecciones en Venezuela y confirmó que su Gobierno ha iniciado conversaciones con sectores de la oposición con el objetivo de acordar condiciones de participación para las distintas fuerzas políticas.

“La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones”, afirmó Rodríguez.

La mandataria vinculó esos cambios a una reforma institucional más amplia que, según explicó, incluye la revisión del sistema de justicia y el fortalecimiento de la seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los inversores.

El momento de mayor trascendencia diplomática de la visita se produjo el martes, cuando Rodríguez mantuvo su primer encuentro presencial con Trump en el Lotte New York Palace, al margen de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

La reunión se celebró a puerta cerrada y contó también, por parte estadounidense, con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Rodríguez afirmó posteriormente que durante la conversación con Trump ambos abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y una agenda de cooperación en energía, minería, seguridad y otros ámbitos de interés común.