Trump no descarta transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan por la masacre de Fort Hood

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que su gobierno aún no ha decidido si transmitirá en directo el fusilamiento de Nidal Hasan, de 56 años, condenado por la masacre de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, que dejó 13 muertos, 12 de ellos soldados.

La ejecución está fijada para el 3 de diciembre.

Están tomando una determinación al respecto, pero será ejecutado", dijo Trump sobre los planes de transmitir la ejecución.

"Realmente no me importa cómo se muera, siempre y cuando muera", añadió el mandatario. Fusilamiento fijado para la una de la tarde

El Pentágono había anunciado un día antes que el fusilamiento se podrá ver en línea, según The Associated Press. El portavoz Sean Parnell informó el lunes que Trump aprobó la ejecución, pues el ejército requiere autorización presidencial y solo el presidente puede definir el método.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles en el canal Real America's Voice que el acto ocurrirá en Fort Hood.

Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", afirmó Hegseth.

Según Al Jazeera, Hegseth presentó la transmisión como un elemento disuasorio y señaló que la hora tiene valor simbólico, la una de la tarde, cuando Hasan atacó.

"Lo haremos a la una, que es cuando él lo hizo", declaró el funcionario.

Consultado sobre si Hasan hizo peticiones finales, Hegseth respondió de forma tajante.

No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre", sentenció el secretario de Defensa.

Será la primera ejecución militar de Estados Unidos desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado, y el primer fusilamiento castrense desde la Segunda Guerra Mundial. La Casa Blanca remitió al Pentágono las preguntas sobre la transmisión.

El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces mayor y psiquiatra del Ejército, abrió fuego en un centro médico de Fort Hood donde soldados esperaban vacunas y evaluaciones antes de ser desplegados. Mató a 13 personas e hirió a 32.

Un jurado militar lo condenó a muerte en 2013. Críticas y dudas legales que rodean la ejecución

El senador demócrata Chris Murphy rechazó el plan y lo comparó con los métodos del grupo Estado Islámico.

"Es repugnante, las ejecuciones públicas son medievales", escribió Murphy, según Al Jazeera.

Amnistía Internacional Australia consideró que las palabras de Hegseth muestran un "atroz desprecio por la dignidad humana" y pidió al gobierno estadounidense que intervenga.

El abogado de derechos humanos Clive Stafford Smith calificó la medida de "bárbara" y advirtió que podría violar leyes que prohíben material obsceno o gráfico accesible a menores. También alertó de que Hasan podría convertirse en un "mártir" para algunos.

Expertos consultados por Al Jazeera señalan que una ejecución pública podría contravenir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe los castigos degradantes, aunque no hay una conclusión legal definitiva. Washington lo ratificó en 1992 con reservas.