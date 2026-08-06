Trump firma decreto para combatir el "turismo" de ciudadanía por nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una serie de decretos dirigidos contra la ciudadanía por nacimiento, un mes después de que la Corte Suprema rechazara la iniciativa del republicano de restringir esta práctica.

La Corte Suprema anuló hace poco más de un mes un decreto que suprimía el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, pero Trump aseguró que este nuevo intento será un "ajuste" a ese derecho.

Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento" explicó a periodista en el Despacho Oval.

Los decretos amplían las definiciones de las personas que no pueden optar a la ciudadanía por nacimiento y prohíben el "turismo de maternidad".

"Este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes" aseguró.

La enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos, explicita el derecho de ciudadanía por haber nacido en el territorio estadounidense, salvo casos muy concretos.

Esa fue la doctrina ratificada por la mayoría de la Corte Suprema.

De acuerdo a la legislación vigente, un responsable de un consulado estadounidense puede denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país para dar a luz.

Los críticos de ese sistema apuntan que el problema son las futuras madres que solicitan simplemente el permiso de entrar como turistas, sin pedir el visado.

Ciudadanía por nacimiento en EU

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos está consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil.

Su cláusula de ciudadanía establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de sus padres, con excepciones limitadas como los hijos de diplomáticos extranjeros.

Este principio, conocido como birthright citizenship, fue reafirmado por la Corte Suprema en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), que sentó un precedente clave sobre el alcance de ese derecho.

Los defensores de la ciudadanía por nacimiento sostienen que esta garantía constitucional evita la creación de generaciones de personas apátridas o con un estatus legal incierto, facilita la integración social y ofrece igualdad de derechos desde el nacimiento.

En contraste, quienes buscan restringir este derecho, entre ellos el presidente Donald Trump y sectores del Partido Republicano, sostienen que la ciudadanía por nacimiento incentiva la inmigración irregular y el llamado "turismo de maternidad", en la que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Sus partidarios afirman que limitar este beneficio ayudaría a reforzar el control migratorio y reduciría presuntos abusos del sistema, aunque expertos legales discrepan sobre si el Ejecutivo tiene facultades para hacerlo mediante decretos.

La iniciativa ha generado críticas de organizaciones como la American Civil Liberties Union y de numerosos juristas, quienes sostienen que restringir la ciudadanía por nacimiento vulneraría la Decimocuarta Enmienda y provocaría una ola de litigios.