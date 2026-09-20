EU y China analizan crear canal de diálogo para abordar preocupaciones por IA

Funcionarios de Estados Unidos y China analizaron la creación de un canal de comunicación para abordar las preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA) durante una reunión celebrada el domingo en Nueva York.

El encuentro también sirvió de antesala para preparar una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el próximo jueves en la Casa Blanca.

Las conversaciones se producen mientras Washington y Pekín afrontan temores crecientes sobre los sistemas de IA, lo que ofrece un raro incentivo para la cooperación pese a una carrera cada vez más intensa por el liderazgo en esta tecnología.

Acabamos de tener una reunión muy exitosa con los chinos sobre comercio e IA", declaró a periodistas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras el encuentro con el vice primer ministro chino, He Lifeng.

Las conversaciones, en las que también participó el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, duraron alrededor de ocho horas en la sede de JPMorgan Chase en Nueva York.

Bessent señaló que Estados Unidos propuso un mecanismo de notificación entre los dos países para incidentes relacionados con la IA, como amenazas a la seguridad.

Lo que debatimos fue establecer un mecanismo. Así que se va a llamar el Diálogo sobre IA entre Estados Unidos y China", dijo. "Hemos acordado volver a reunirnos".

Los medios estatales chinos describieron el lunes las reuniones como "francas, profundas y constructivas".

El funcionario chino Li Chenggang, que fue ascendido a un puesto de máximo nivel como representante de comercio internacional poco antes de las reuniones, también estuvo presente.

Greer añadió que "es imperativo que podamos trabajar juntos".

Preguntado sobre la posibilidad de una reducción mutua de aranceles a ciertos bienes, Greer dijo que los equipos "siguen trabajando en ello".

Ambas potencias buscan aliviar las tensiones en materia de comercio, tecnología y otras preocupaciones estratégicas.

Entre ellas figuran la posible prórroga de una tregua comercial y la implantación de salvaguardias para el desarrollo de la IA.

Los funcionarios estadounidenses también quieren garantizar el flujo continuo de imanes de tierras raras y minerales críticos que son vitales para los fabricantes estadounidenses.

Las reuniones técnicas podrían continuar hasta el lunes, dijo anteriormente a la AFP una fuente conocedora de las conversaciones.

En negociaciones anteriores, China se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses, y el cumplimiento de esos compromisos también podría ser objeto de examen.

Iglesia pide poner límites a la IA

Por Isabel González

La inteligencia artificial no puede arrogarse la facultad de decidir el futuro de la humanidad. Por ello, es necesario establecer límites que salvaguarden la dignidad humana, así como el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad por ellas.

La historia demuestra que el desarrollo científico y tecnológico ha generado avances y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, también conserva cicatrices que recuerdan que, cuando las innovaciones no son utilizadas con un propósito adecuado, pueden causar daños.

Ante el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial, la Iglesia católica plantea una pregunta de fondo: ¿deben ser los algoritmos los que determinen las decisiones que tomamos y, en ese escenario, qué lugar ocupa la responsabilidad humana?

En un planteamiento difundido este domingo, la Iglesia aclaró que no se trata de temer a la tecnología ni de oponerse a los descubrimientos científicos, sino de reflexionar sobre el tipo de sociedad que se quiere construir en plena era digital y determinar qué decisiones nunca deberían quedar exclusivamente en manos de una inteligencia artificial.

En ese sentido, destacó que México tiene la oportunidad de construir una regulación que “no nazca del miedo a la tecnología, pero tampoco de una confianza ingenua en ella”.

Necesitamos reglas que permitan innovar y, al mismo tiempo, coloquen en el centro la dignidad humana. El verdadero progreso no puede medirse solo por aquello que una tecnología es capaz de hacer; también debe preguntarse a quién sirve, qué protege y qué clase de sociedad ayuda a construir”, expuso la propuesta.

El documento advirtió que, mientras se desarrollan máquinas cada vez más capaces, la sociedad debe evitar entregarles su capacidad de discernir, asumir responsabilidades y decidir sobre su futuro.

En otras palabras, la Iglesia católica sostuvo que “la inteligencia artificial necesita límites, y esos límites no pueden decidirlo las máquinas”, particularmente cuando su utilización interviene en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios y el ejercicio de los derechos de las personas.

Cuando la IA comienza a incidir en esas áreas, deja de ser únicamente un asunto técnico, de acuerdo con el planteamiento retomado de la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV.

Al citar el documento pontificio, el análisis subrayó que la inteligencia humana debe mantenerse como guía responsable del desarrollo tecnológico y también de los límites que deben establecerse para su utilización.

Asimismo, retomó el planteamiento de León XIV sobre la necesidad de identificar “quién diseñó un sistema, quién lo utilizó, quién decidió confiarle una determinada tarea y, llegado el caso, quién debe rendir cuentas, corregir errores y reparar los daños causados”.

La premisa, destacó el documento, es que la responsabilidad humana no puede desaparecer detrás de un algoritmo.

Ante este escenario, Desde la Fe, medio de comunicación de la Iglesia católica en México, planteó una serie de preguntas que considera indispensables para construir una regulación de la inteligencia artificial centrada en la protección de las personas:

¿Qué decisiones nunca deberían quedar exclusivamente en manos de un algoritmo? ¿Quién responde cuando un sistema provoca un daño? ¿Cómo proteger la privacidad y los datos personales? ¿Qué hacer frente a los riesgos para el trabajo, los derechos de autor, la verdad o la seguridad? ¿Cómo garantizar que las personas más vulnerables no sean las primeras perjudicadas por estas tecnologías?

El debate, concluyó el documento, no consiste únicamente en determinar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino en establecer qué decisiones debe seguir tomando el ser humano y bajo qué principios debe desarrollarse la tecnología.