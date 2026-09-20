Incendio en cerro de Quito devasta 300 hectáreas; sofocan el 75% del fuego

Cuerpos de socorro lograron el domingo apaciguar varios focos de un incendio forestal que comenzó hace cuatro días en el norte de la capital ecuatoriana.

Las llamas han devastado unas 300 hectáreas de bosque en el norte de Quito, según las autoridades.

Doce incendios permanecen activos en Ecuador, principalmente en la zona andina, informó el organismo de gestión de riesgos.

Los incendios forestales son comunes en la época seca a lo largo de la zona, pero este año se han intensificado por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

Bombero trabajando para controlar un incendio en la ladera sur del cerro Casitagua, en el norte de Quito, el 20 de septiembre de 2026. AFP

El humo del incendió contra el que luchan los bomberos se desplazó hasta algunos sectores residenciales en las cercanías del cerro Casitagua, en el norte de Quito.

Las labores de extinción avanzaron el domingo y, hacia la tarde, el fuego había sido controlado en un 75%, dijo a la AFP el capitán Hernán Moreno del Cuerpo de Bomberos de Quito.

"La topografía del lugar, las condiciones climáticas, la vegetación (...) ha dificultado un poco para llegar a controlar de una mejor manera" el incendio forestal, aseguró.

Pobladores de la zona se unieron a las labores de los bomberos, asistidos por helicópteros, para intentar detener las llamas.

"No podemos a esta hora declararlo liquidado, pero el avance (...) ha sido muy importante", dijo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Un bombero trabaja para controlar un incendio en la ladera sur del cerro Casitagua, en el norte de Quito. AFP

El Niño se siente entre los pobladores.

"Estos días ha hecho el sol intensamente. Ya no se aguanta. Todo se ha secado por lo que no hay agua", dijo a la AFP Rosario Tamayo, una campesina de 66 años que vive en las laderas de la montaña.

El fenómeno aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

Otro incendio que permaneció varios días activo en el volcán Imbabura, que rodea a una zona turística del norte del país, fue controlado el domingo.