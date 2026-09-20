Voraz incendio forestal acorrala a Villa de Leyva, joya turística de Colombia

Un incendio forestal arrasó unas 200 hectáreas de bosque andino en el centro de Colombia y continúa en expansión la noche del domingo en un cerro cercano a un pueblo que cada año recibe a más de un millón de turistas.

Las llamas comenzaron a extenderse el sábado por el cerro San Marcos, que aún se ve envuelto en llamas desde la plaza central de Villa de Leyva, un municipio que destaca por su apariencia colonial y sus calles y construcciones de piedra.

El incendio ha sido controlado en un 50%, dijo el ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara. Pero en horas de la noche fuertes ráfagas de viento volvieron a activar varios puntos.

Unas 250 personas entre bomberos, brigadistas y pobladores todavía intentan combatir el incendio, que la tarde de este domingo completó sus primeras 24 horas y pudo haber sido "provocado", denunció en X el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

Más de 200 hectáreas han sido afectadas, aseguró José Castro, director de la unidad de gestión de riesgos del departamento de Boyacá.

Voluntarios intentaban la tarde del domingo frenar al avance del fuego con machetes y ramas, mientras un helicóptero lanzaba agua hacia las llamas que consumían árboles de eucalipto.

Dos helicópteros de la gobernación y otras dos aeronaves militares reanudarán sus operaciones en la mañana, señaló Lara.

A lo largo de la noche, un escuadrón de bomberos enviado desde la capital Bogotá tomará el relevo en las labores nocturnas, agregó.

"Nos abandonaron"

"Villa de Leyva no está sola", escribió más temprano en X el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural", agregó.

Las autoridades de Villa de Leyva declararon la calamidad pública en el municipio y suspendieron las clases en las escuelas locales el lunes.

"Tenemos muchos frentes de incendios activos", dijo la noche del domingo el alcalde Nicolás Méndez al noticiero de Caracol Televisión. "Las capacidades que tenemos están siendo desbordadas", advirtió, por lo que solicitó "apoyo urgente" de las autoridades nacionales.

"Nos abandonaron cuando más lo necesitábamos y aún seguimos pidiendo ayuda y nadie nos escucha", dijo a la AFP Eliana Suárez, de 24 años y administradora de un hotel que fue alcanzado por las llamas.

Los trabajadores del hotel evacuaron en la mañana a unos 20 huéspedes mientras las llamas avanzaban por la ladera del cerro.

El fuego "alcanzó los techos" de algunas de sus cabañas campestres durante la tarde. "Pero gracias a la acción oportuna de voluntarios y trabajadores del hotel, logramos que no fuera mayor", agregó.

Los incendios forestales son comunes en la época seca del año a lo largo de la zona andina cercana al Ecuador. Sin embargo, este año se intensifican por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos documentados hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

El fenómeno aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico, y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

Diecinueve incendios forestales permanecen activos en Colombia, según el último balance de las autoridades.

En el vecino Ecuador, cerca de una decena de conflagraciones se mantienen encendidas, principalmente en el norte de la región andina.