Agente de ICE dispara a venezolano en Texas; exigen investigar abuso

Un venezolano fue trasladado a un hospital el domingo en Austin, Texas, y luego puesto en detención tras ser baleado por un agente federal, informaron las autoridades, en un nuevo incidente que pone el foco en los operativos migratorios en Estados Unidos.

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente de inmigración en Houston.

El hombre herido este domingo fue identificado por su abogada como Wilber Garcés Pérez, de 28 años.

El hombre se encuentra en condición estable pero grave, con una herida de bala en el torso. Según detalló a la prensa la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, el disparo ocurrió "tras una breve persecución a pie".

Medios locales mostraron imágenes de un vehículo sedán azul aparentemente vinculado con el incidente.

De acuerdo con Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de Garcés, los hechos ocurrieron cuando su defendido se desempeñaba como repartidor de DoorDash la tarde del domingo.

Llevado a detención

Las autoridades migratorias "se negaron a darle información actualizada a su esposa durante horas, y dos horas después nos enteramos de que el ICE lo había trasladado del hospital a un centro de detención, pero aún desconocemos su paradero", detalló la abogada en su cuenta de X.

Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habían dado detalles de los hechos ni precisado el estatus migratorio del herido.

La televisión difundió imágenes de al menos medio centenar de personas manifestándose en el lugar donde ocurrió el tiroteo.

"Estoy muy enojado y extremadamente decepcionado de que una persona haya sido baleada en las calles de Austin por ICE", declaró el alcalde Kirk Watson en X, refiriéndose a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que implementa las políticas antiinmigración del gobierno de Donald Trump.

El hecho tuvo lugar en medio de un "aumento significativo, casi de la noche a la mañana", de las operaciones de ICE en la capital de Texas, explicó Watson en una conferencia de prensa.

Watson insistió en que las fuerzas del orden locales deberían participar en la investigación y que esta no solamente quedara en manos del gobierno federal

El congresista demócrata Greg Casar dijo a la prensa que "ICE no ha sido veraz en tiroteos ocurridos en otras ciudades".

Citó el tiroteo donde perdió la vida la estadounidense Renee Good en Mineápolis en enero de este año. Las grabaciones de video contradijeron la versión de ICE de que había intentado atropellar a un agente federal.

En el caso de Salgado en Houston, el gobierno también aseguró que él trató de atropellar a agentes federales, pero testigos que iban con él lo niegan. Las investigaciones continúan.

Deportaciones masivas

Si ICE deporta a Garcés, dijo el legislador Casar, "el testigo clave del tiroteo desaparecerá. No debe ser expulsado del país y debe recibir la atención médica adecuada".

Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

Los agentes del ICE, fuertemente armados y a menudo enmascarados, han enfrentado una fuerte reacción en todo el país por sus tácticas agresivas y frecuentemente violentas, incluyendo el tiroteo contra ciudadanos estadounidenses.

Entre ellos se encuentra Rubén Ray Martínez, un joven de 23 años que fue baleado por el ICE en marzo de 2025.