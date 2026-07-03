Trump encabeza actos por los 250 años de Estados Unidos con discurso en el Monte Rushmore

Donald Trump inició el fin de semana de celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con un viaje a un monumento en el que muchos sospechan le gustaría ver su propio rostro tallado en la roca: el Monte Rushmore.

Antes de la llegada del mandatario, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantaba que Trump pronunciaría en el lugar un discurso "inspirador y optimista" y que se centraría en lo que que significa ser estadunidense.

Leavitt agregó que el discurso también "servirá como una enérgica reprimenda al comunismo", un tema en el que el presidente ha insistido reiteradamente en las últimas semanas.

En cada etapa, el republicano de 80 años ha intentado convertir el gran aniversario de Estados Unidos en una celebración de sí mismo.

Es una imagen adecuada para un presidente que se considera a sí mismo como uno de los grandes, y que en cada etapa ha tratado de convertir el gran aniversario de Estados Unidos en una celebración de sí mismo.

Los partidarios republicanos de Trump presentaron incluso un proyecto de ley para que su figura sea tallada en la roca junto a las de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Una encuesta reciente indica que 61% de los estadounidenses cree que el país no cumple los ideales de la Declaración de Independencia. AFP

El sábado 4 de julio, Trump organizará un mitin político con estilo de campaña en el National Mall, en Washington, junto con aviones militares y lo que ha presentado como el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo.

Para Trump, un millonario exestrella de la telerrealidad que se convirtió en consumado showman político, ocupar el centro del escenario está en su sangre.

A Trump le gusta el foco, y creo que está intentando acapararlo", dijo Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington.

Discurso maratónico

Pero el Estados Unidos de Trump está profundamente dividido en lo que debería ser un momento de unidad nacional.

Sus oponentes demócratas lo han fustigado por sus políticas migratorias, la riqueza de su familia y sus intentos de ampliar el poder presidencial.

En una intervención emitida el viernes en el pódcast de la segunda dama, Usha Vance, Trump aludió a la sensación de división nacional cuando le preguntaron por qué los niños deberían salir a celebrar el aniversario del sábado.

Tenemos un gran país. Tenemos un país que ahora mismo se encuentra en una situación un poco delicada", afirmó. "Se puede ir en un sentido u otro, lo entiendes, pero nosotros vamos a ir en el otro".

Los intentos de Trump de imprimir su marca política en el 250 aniversario de Estados Unidos no siempre han salido según lo previsto.

Una organización vinculada a Trump llamada Freedom 250 tomó el control de muchas de las celebraciones en detrimento del grupo bipartidista America250, lo que llevó a muchos a mantenerse alejados de los actos clave.

Una "Gran Feria Estatal Americana" en la capital fue objeto de burlas por sus puestos vacíos, en parte debido a la ola de calor que afecta al este del país.

Los visitantes que se atrevieron a desafiar el calor del viernes por la mañana se apiñaron en la poca sombra que había fuera de los pabellones.

Incluso se espera que una peligrosa ola de calor azote Washington y gran parte de Estados Unidos durante todo el fin de semana del aniversario, en el que también se disputan varios partidos de eliminación directa del Mundial de fútbol.

El aniversario 250 de Estados Unidos se desarrolla mientras Trump enfrenta bajos índices de aprobación. REUTERS