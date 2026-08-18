Estados Unidos sanciona a Tomoko Akane, la presidenta de la Corte Penal Internacional

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y contra el funcionario Abdoulaye Seye, en una medida formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes y participaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que personas o entidades de Estados Unidos realicen operaciones con los sancionados, salvo autorización específica.

El Tesoro emitió además una licencia general que permite cerrar operaciones vinculadas con Akane y Seye hasta el 17 de septiembre de 2026, con la condición de que cualquier pago se deposite en cuentas restringidas que generen intereses en Estados Unidos.

El documento de OFAC aclara que la autorización no habilita transacciones con otros sancionados bajo el mismo régimen y extiende las restricciones a compañías donde Akane o Seye posean al menos el 50% de participación.

La medida se enmarca en el enfrentamiento entre Washington y la CPI, creada en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Aunque Estados Unidos no forma parte del Estatuto, la competencia del tribunal puede abarcar crímenes cometidos en países miembros, incluso si los responsables son ciudadanos de Estados no adheridos.

La administración Trump ha cuestionado las investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses y las decisiones vinculadas con Israel, especialmente tras las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.

Rubio adelanta plan para que más países abandone la CPI

El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió en redes sociales su posicionamiento y adelantó que Washington buscará convencer a otros países de abandonar la CPI como parte de una campaña diplomática más amplia.

El mes pasado, lancé una campaña diplomática para desmantelar la amenaza del ICC a nuestra soberanía nacional. La Administración Trump está sancionando a la Presidenta del ICC, Tomoko Akane, y al Abogado Principal de Juicios, Abdoulaye Seye, en nuestra misión inquebrantable de proteger a los estadounidenses de esta farsa de tribunal. En honor a nuestra Declaración de Independencia, los estadounidenses nunca serán transportados más allá de los mares para ser juzgados por ofensas fingidas.”

En el último año, las sanciones alcanzaron también a jueces de la corte. Tres magistrados recurrieron judicialmente las medidas ante tribunales estadounidenses, argumentando que las disposiciones de la administración Trump eran ilegales.