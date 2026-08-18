Elecciones primarias en Estados Unidos: cuáles son las claves en Florida, Alaska y Wyoming

Las elecciones primarias de este 18 de agosto en Estados Unidos muestran tres escenarios decisivos: Florida, donde el rediseño de distritos y el voto latino marcan la diferencia; Alaska, con el Senado en juego; y Wyoming, como pieza fundamental para afianzar la mayoría republicana.

Las primarias en Florida concentran gran parte de la atención nacional. Para los demócratas, el reto es recuperar la Cámara de Representantes, donde necesitan apenas tres escaños para volver a la mayoría.

El nuevo mapa electoral impulsado por Ron DeSantis obliga a varios candidatos a competir en distritos más republicanos, lo que aumenta la presión sobre figuras como Debbie Wasserman Schultz, que enfrenta un reto interno, y sobre la contienda entre Oliver Larkin, del ala progresista, y Jared Moskowitz, representante del sector moderado.

En paralelo, David Jolly encabeza la primaria demócrata para la gobernación, mientras que en el campo republicano recae en Byron Donalds, aliado directo de Donald Trump, quien lidera las encuestas con un 49% y se perfila como favorito para suceder a DeSantis.

Alaska y Wyoming en juego

En Alaska, las primarias al Senado se desarrollan con una fuerte disputa interna que podría alterar el equilibrio de la cámara alta. El senador Dan Sullivan enfrenta rivales que buscan debilitar su posición en un estado clave para el control del Senado.

En Wyoming, las contiendas legislativas refuerzan el bastión republicano, con la expectativa de consolidar la mayoría en la Cámara de Representantes.

Para los demócratas, se trata de definir si el ala progresista logra mayor espacio o si los moderados mantienen el control. Para Trump, cada victoria de sus aliados refuerza su narrativa de liderazgo absoluto dentro del Partido Republicano rumbo a las legislativas y a la elección presidencial de 2028. Y para el Congreso, los resultados de hoy pueden marcar la diferencia en una Cámara de Representantes que se encuentra al filo de la mayoría.