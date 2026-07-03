Trump iniciará celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de EU en el Monte Rushmore

El presidente Donald Trump dará inicio este viernes al fin de semana de celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos con un viaje al Monte Rushmore, un monumento en el que, según muchos observadores, le gustaría ver su propio rostro tallado junto a los de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

En la víspera del Día de la Independencia, Trump pronunciará un discurso bajo las enormes cabezas de granito de sus legendarios predecesores, en un momento en el que busca presentarse como uno de los grandes presidentes de la historia del país. Incluso, sus partidarios republicanos han llegado a presentar un proyecto de ley para que su figura sea añadida al monumento.

El propio sábado 4 de julio, Trump organizará un mitin político de estilo campaña en el National Mall, en Washington, acompañado de sobrevuelos de aviones militares y lo que ha descrito como el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo. Para el mandatario, ocupar el centro del escenario es parte de su naturaleza.

“Trump disfruta del foco, y creo que está intentando acapararlo”, declaró a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington.

División política en medio de la festividad

El país, sin embargo, se encuentra profundamente dividido. Los índices de aprobación de Trump se mantienen cerca de mínimos históricos, afectados por la guerra en Irán y el costo de vida. Sus opositores demócratas lo critican por sus políticas migratorias, la riqueza de su familia y sus intentos de ampliar el poder presidencial.

Los esfuerzos por imprimir su marca en el aniversario no siempre han resultado exitosos. La organización Freedom 250, vinculada a Trump, desplazó al grupo bipartidista America250 en el control de las celebraciones, lo que provocó que muchos se mantuvieran alejados de los actos oficiales. Una “Gran Feria Estatal Americana” en Washington atrajo poca asistencia y fue objeto de burlas por sus puestos vacíos.

Trump pronunciará un discurso bajo las enormes cabezas de granito de sus legendarios predecesores, en un momento en el que busca presentarse como uno de los grandes presidentes de la historia del país. REUTERS

En junio, Trump organizó un combate de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship en los terrenos de la Casa Blanca, ampliamente criticado, donde incluso se difundió una falsa afirmación sobre la exprimera dama Michelle Obama.

Opiniones divididas sobre el aniversario

Para algunos estadounidenses, el 4 de julio sigue siendo un momento de celebración, aunque marcado por la polarización política.

“El 4 de julio es realmente un momento de libertad, pero con estos tiempos políticos no ha sido tan emocionante para mí en los últimos años”, comentó a la AFP Amy Kimaara, maestra de educación especial de Los Ángeles.

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac reveló que el 61% de los estadounidenses cree que el país no está a la altura de los ideales de la Declaración de Independencia. La mayoría de los republicanos opina lo contrario, mientras que los demócratas coinciden en la crítica.

Trump utiliza cada vez más las celebraciones del 250 aniversario como plataforma para movilizar apoyo político de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos temen perder el control del Congreso.

Aun así, para otros ciudadanos, la fecha conserva su carácter festivo. “Creo que se ha politizado, pero eso no cambia que el 4 de julio es una gran festividad para todos nosotros”, dijo Matt Jarvis, emprendedor de Los Ángeles.

Con información de AFP.